В Черкассах женщина рожала под дверью больницы из-за коронавируса

В Черкассах женщина родила ребенка под закрытыми дверьми больницы из-за того, что была заражена коронавирусом. При этом муж привез жену в областную больницу, где принимают пациентов с положительным тестом на COVID-19.

Изначально женщина должна была рожать в другой больнице, но коронавирус внес свои коррективы. Схватки у женщины начались ночью. По дороге в больницу муж женщины звонил врачу, которая и должна была принимать роды, если бы не COVID-19. А врач уже звонила своей коллеге в областной больнице. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ночью отделение для больных коронавирусной инфекцией было закрыто. А интервал схваток сокращался. Муж женщины рассказал, что в больнице им никто не открывал, он звонил, бегал ко второму ходу, но ничем помочь не могли.

Времени уже не оставалось и роды начались прямо перед входом в больницу. Александр расстелил свою куртку на земле, которая в последствии была вся в плаценте.

Врач, которой звонили, успела доехать из дома и приняла роды на улице.

"Я уже видел, как появлялась головка. Когда она уже позвонила, здесь уже процесс шел. Когда жена рожала, позвонила на эмоциях и тогда в это время уже вышла бригада. Жена родила быстро, поэтому у меня уже на руках был ребенок", - рассказал Александр.

Когда новоиспеченный отец уже держал малыша на руках - дверь больничного корпуса открыли.

Александр отметил, что врачи вышли к ним с инвалидной коляской. Но это вызвало у него недоумение, ведь его жена не могла сесть. На ней были припущенные брюки и не перерезанная плацента.

"Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо", - поделился муж роженицы.

В больнице сообщили, что женщине необходимо было вызвать скорую помощь. И отец ребенка тоже якобы сделал ошибку, потому что пошел к общему приемному отделению, а надо было к перинатальному. А оттуда ее должны были направить в коронавирусное отделение.

По словам заместителя главврача Черкасской областной больницы Натальи Лакусты, задержка с персоналом произошла из-за того, что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную униформу.

Пуповину роженице перерезали уже в родильном зале, на открытие которого женщина ждала, лежа на сломанной каталке. В больнице обещают провести служебное расследование.

В Черкассах женщина родила под дверью больницы из-за COVID-19 (видео: YouTube)

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