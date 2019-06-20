У Черкасах помер побитий журналіст Комаров: він був у комі 46 днів

У ніч на 20 червня в Черкасах помер відомий блогер, активіст і журналіст Вадим Комаров. Його побили невідомі в центрі Черкас 4 травня. Колеги вважають, що напад був пов'язаний з його професійною діяльністю, так як Комаров писав статті на гострі теми, такі як бунти в колоніях, розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція.

Медики діагностували у нього важкі травми голови – Комаров отримав не менше трьох ударів по черепу. Йому провели екстрену операцію і завантажили в медичну кому.

Колеги Вадима Комарова збирали кошти для лікування, хоча медики боялися давати які-небудь прогнози щодо його одужання.

Вадим Комаров (facebook.com/nazarviv)

Вадим Комаров помер вночі, 20 червня, після 46 днів, проведених в комі. Як повідомив його колега Валерій Макеєв, замовників і вбивць журналіста на даний момент не знайшли.

"Пішов з життя визначний журналіст. Передчасно. Занадто передчасно. Не дописав, не до розслідував, не до любив. Його прямі репортажі та гарячі новини з Черкас збирали десятки тисяч небайдужих переглядів. Це вже стало невід'ємною частиною життя багатьох жителів Черкас (і не тільки) – подивитися "Новини від Комарова", почитати його дописи. Не всім подобалися його гострі коментарі, його непримиренна з корупцією і свавіллям позиція і це було невід'ємною складовою Свободи Слова, яка також, у певному сенсі, тепер зазнала втрати ... Зараз будемо молитися за упокій душі Вадима Комарова. Щодо часу і місця поховання буде повідомлено додатково. Вбивць і замовників вбивства не знайдено і не покарано ... Вбиває байдужість", - написав Макєєв.

Скріншот поста (facebook.com/vmakeev1)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, за що побили відомого журналіста Вадима Комарова.

А також розповідали про те, що у Києві знайшли народного депутата Дмитра Тимчука з простреленою головою.