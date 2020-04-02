У Черкасах священики влаштували "покатушки" в багажнику і потрапили в скандал

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня по 24 квітня. У Черкасах, незважаючи на це священики УПЦ МП катаються на машині вшістьох і намагаються освятити місто від COVID-19. Про це повідомив журналіст Валентин Чернявський на своїй Facebook-сторінці.

"Всі ж бачили своєрідний флешмоб священиків Московського патріархату? Катаються в багажниках по українських містах і поливають водою тротуари. У Черкасах навіть дитину посадили в пікап. Правила дорожнього руху для цих громадян не писані?" - зазначив журналіст.

Він вирішив зателефонувати митрополиту Софронію і представився співробітником поліції. Чернявський сказав священикові, що у нього є відео з "покатушками" священиків, де вони порушують ПДР.

Цікаво, що в кузові автомобіля також перебувала дитина.

"Що Ви мені предявити хочете? Так я з вами розберуся! Я знаю правила не гірше вашого... Чим ви там займаєтеся?" – почав обурюватися Софроній. Він заявив, що подзвонить начальнику поліції.

Митрополит у розмові повідомив, що представники церкки "виїхали за його благословенням і освятили все Черкаси, щоб не було тієї зарази".

"Атеїсти! Богоборці! Я прокляну вас всіх, якщо ви хочете. Я вас отставлю і до диявола пошлю!" – кричав митрополит.