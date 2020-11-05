Надбавка у 300%: Степанов пояснив порядок нарахування доплат лікарям, які працюють з COVID-19

Як в Україні нараховують надбавки для лікарів (Фото: РБК-Україна)

Глава МОЗ розповів, як нараховують надбавки лікарям

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав роз'яснення з приводу нарахування добавок в 300% лікарям, які працюють з коронавірусними хворими. Він зазначив, що нарахування відбувається не за кількістю часу роботи.

Максим Степанов пояснив, що надбавку не нараховують щохвилини, посекундно або погодинно. Ці 300% виділяються на відповідну команду лікарів-фахівців, розповів глава МОЗ в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо ви подивіться, яким саме способом платять нашим лікарям безпосередньо тариф за лікування хворих COVID-19, то він сплачується на відповідну команду. Команда складається з лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта, середнього медичного персоналу, молодшого медичного персоналу, і в середньому в команду входить від 12 до 13 осіб. Тобто на цю команду сплачуються відповідні кошти", - пояснив Максим Степанов.

Він додав, що виплачувати надбавки біологам, які зараз працюють з тестами на COVID-19, немає можливості. Це пов'язано з тим, що біологи не входять в перелік посад медичного персоналу, яким покладено надбавки. Але про цю проблему в МОЗ знають і постараються це питання вирішити найближчим часом. А ось звичайні працівники лабораторій надбавки почали отримувати з вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні підняли зарплати сімейним лікарям.

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