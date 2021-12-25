У Черкасах курсанти героїчно кинулися рятувати рибалок, які провалилися під лід (фото)

Так, троє курсантів інституту пожежної безпеки перебували на чергуванні. Однак раптом вони почули крики про допомогу з місцевої водойми.

Курсанти-другокурсники Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов кинулися на допомогу чоловікам, які кликали на допомогу. Юнаки витягнули з води рибалок, віком 75 та 57 років.

Згодом обох рибалок госпіталізували з діагнозом загальне переохолодження.

У ДСНС наголосили на правилах безпечної риболовлі взимку та не виходити на тонку кригу.

У Черкасах курсанти врятували двох рибалок, які провалилися під лід (dsns.gov.ua)