У Черкасах курсанти героїчно кинулися рятувати рибалок, які провалилися під лід (фото)

У Черкасах 2 рибалок провалилися під лід на річці. На щастя, їх змогли врятувати курсанти-другокурсники.
Так інцидент стався вранці, 25 грудня, повідомляє ДСНС.
Так, троє курсантів інституту пожежної безпеки перебували на чергуванні. Однак раптом вони почули крики про допомогу з місцевої водойми.
Курсанти-другокурсники Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов кинулися на допомогу чоловікам, які кликали на допомогу. Юнаки витягнули з води рибалок, віком 75 та 57 років.
Згодом обох рибалок госпіталізували з діагнозом загальне переохолодження.
У ДСНС наголосили на правилах безпечної риболовлі взимку та не виходити на тонку кригу.
У Черкасах курсанти врятували двох рибалок, які провалилися під лід (dsns.gov.ua)
Раніше ми повідомляли, що у Кропивницькому лікар, який витягнув школярку з-під криги, розповів про порятунок.
Також ми писали, що у Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід.