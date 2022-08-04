У Черкасах 61-річний чоловік пропонував дітям у дворі потримати гранату

Сам випадок стався в четвер на вулиці Сумгаїтській у Соснівському районі міста.

За словами людей, які викликали "копів", невідомий чоловік пропонував потримати гранату дітям, які грали у дворі одного з будинків.

Прибулі на місце інспектори поспілкувавшись з мешканцями будинку, і встановили місце проживання чоловіка.

"Спілкуючись із 61-річним громадянином, останній запросив патрульних до свого помешкання. В квартирі інспектори виявили предмет зовні схожий на гранату РГД-5 із запалом до неї та, ймовірно, холодну зброю", - йдеться в повідомленні.

У квартирі у чоловіка були граната з ножем (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)

На місце також викликали працівників слідчо-оперативної групи.

Гранату з ножем було вилучено та направлено на експертизу.

У Черкасах чоловік пропонував дітям на вулиці потримати гранату (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)