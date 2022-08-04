У Черкасах 61-річний чоловік пропонував дітям у дворі потримати гранату

У Черкасах чоловік підійшов на вулиці до дітей у дворі будинку і запропонував потримати гранату. На місце інциденту місцеві жителі викликали правоохоронців.
Про це 4 серпня передали в прес-службі патрульної поліції Черкаської області.
Сам випадок стався в четвер на вулиці Сумгаїтській у Соснівському районі міста.
За словами людей, які викликали "копів", невідомий чоловік пропонував потримати гранату дітям, які грали у дворі одного з будинків.
Прибулі на місце інспектори поспілкувавшись з мешканцями будинку, і встановили місце проживання чоловіка.
"Спілкуючись із 61-річним громадянином, останній запросив патрульних до свого помешкання. В квартирі інспектори виявили предмет зовні схожий на гранату РГД-5 із запалом до неї та, ймовірно, холодну зброю", - йдеться в повідомленні.
У квартирі у чоловіка були граната з ножем (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)
На місце також викликали працівників слідчо-оперативної групи.
Гранату з ножем було вилучено та направлено на експертизу.
У Черкасах чоловік пропонував дітям на вулиці потримати гранату (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)
Нагадаємо, у квітні у центрі Києва виявили розтяжку з гранатою, і жителів столиці закликали до пильності.
Також ми писали про те, що минулого літа в Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території школи, тому що йому не подобалася гучна музика на Олімпійському уроці.