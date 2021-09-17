В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі

В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території однієї з місцевих шкіл. Після чого його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався у продуктовому магазині, що знаходиться за адресою вул. Академіка Корольова, 96.

Як розповідають очевидці, зайшовши до магазину фігурант кричав, що збирається підірвати 86-ю школу, яка знаходиться неподалік місця інциденту.

Згодом, як повідомила виданню директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч, чоловік з гранатою прийшов на стадіон 86-ї школи, де проходив олімпійський урок, і погрожував дітям влаштувати вибух.

Правоохоронців викликав один з присутніх на спортивному заході.

Однак, як встановили вибухотехніки, граната виявилася навчальною.

Наразі із затриманим працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини та причини інциденту.