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В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі

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Одеса, П'ятниця 17 вересня 2021 14:55
В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі Фото: в Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території однієї з місцевих шкіл. Після чого його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався у продуктовому магазині, що знаходиться за адресою вул. Академіка Корольова, 96.

Як розповідають очевидці, зайшовши до магазину фігурант кричав, що збирається підірвати 86-ю школу, яка знаходиться неподалік місця інциденту.

Згодом, як повідомила виданню директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч, чоловік з гранатою прийшов на стадіон 86-ї школи, де проходив олімпійський урок, і погрожував дітям влаштувати вибух.

Правоохоронців викликав один з присутніх на спортивному заході.

Однак, як встановили вибухотехніки, граната виявилася навчальною.

Наразі із затриманим працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини та причини інциденту.

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