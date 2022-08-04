В Черкассах 61-летний мужчина предлагал детям во дворе подержать гранату

Сам случай произошел в четверг на улице Сумгаитской в Сосновском районе города.

По словам людей, которые вызвали "копов", неизвестный мужчина предлагал подержать гранату детям, которые играли во дворе одного из домов.

Прибывшие на место инспекторы пообщавшись с жителями дома, и установили место жительства мужчины.

"Общаясь с 61-летним гражданином, последний пригласил патрульных в свое жилье. В квартире инспекторы обнаружили предмет внешне похожий на гранату РГД-5 с запалом к ней и, вероятно, холодное оружие", - говорится в сообщении.

В квартире у мужчины были граната с ножом (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)

На место также вызвали работников следственно-оперативной группы.

Гранату с ножом изъяли и направили на экспертизу.

В Черкассах мужчина предлагал детям на улице подержать гранату (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)