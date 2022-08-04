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В Черкассах 61-летний мужчина предлагал детям во дворе подержать гранату

Коллаж РБК-Украина: в Черкассах мужчина предлагал детям взять гранату
Автор: Владимир Костырин

В Черкассах мужчина подошел на улице к детям во дворе дома и предложил подержать гранату. На место инцидента местные жители вызвали правоохранителей.

Об этом 4 августа передали в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области.

Сам случай произошел в четверг на улице Сумгаитской в Сосновском районе города.

По словам людей, которые вызвали "копов", неизвестный мужчина предлагал подержать гранату детям, которые играли во дворе одного из домов.

Прибывшие на место инспекторы пообщавшись с жителями дома, и установили место жительства мужчины.

"Общаясь с 61-летним гражданином, последний пригласил патрульных в свое жилье. В квартире инспекторы обнаружили предмет внешне похожий на гранату РГД-5 с запалом к ней и, вероятно, холодное оружие", - говорится в сообщении.

В квартире у мужчины были граната с ножом (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)

На место также вызвали работников следственно-оперативной группы.

Гранату с ножом изъяли и направили на экспертизу.

В Черкассах мужчина предлагал детям на улице подержать гранату (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Напомним, в апреле в центре Киева обнаружили растяжку с гранатой, и жителей столицы призвали к бдительности.

Также мы писали о том, что прошлым летом в Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории школы, потому что ему не нравилась громкая музыка на Олимпийском уроке.

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Черкассыполицияграната