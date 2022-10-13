В Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из Лимана

Украинский военный спас раненую собаку в Лимане, которая находилась в закрытом вольере без еды и воды, под вражескими обстрелами и нуждалась в помощи. Пострадавшее животное с осколочным ранением боец ВСУ отвез в Черкассы, где ветеринары прооперировали четверолапого пациента.
Об этом говорится в сюжете "Суспільне".
Всю дорогу из Лимана в Черкассы - а это 12 часов - собака по кличке Ева просидела в авто у военного, под присмотром своего спасителя и нового владельца.
"Она просто сидела у меня на руках, между рулем и мной. На каждом блокпоста была комедия: стекло опускаю, солдаты и полицейские смеются, потому что сначала выглядывает ее морда, а потом я", - вспоминает поездку боец ВСУ Владимир.
Оперировали собаку в одной из черкасских ветклиник. Длилась она 4 часа и была довольно сложной.
Военный ВСУ 12 часов вез раненую собаку в Черкассы в ветеринарную клинику (фото: ck.suspilne.media)
После переезда Еву прооперировали в одной из черкасских ветклиник. Теперь о ее ранении напоминает шрам и рентгеновский снимок.
По словам ветеринарного врача Алексей Головко, в теле животного был обломок от боеприпаса.
"Он хорошо визуализируется на картинке. Застрял в мочевом пузыре", - объяснил он.
Собака Ева после операции (фото: ck.suspilne.media)
Теперь о ранении "на память" у собаки остался шрам. Сейчас Еве колют антибиотики, противовоспалительные препараты, обезболивающие, чтобы она нормально "отошла" от тяжелой операции.
Животное находится на реабилитации. Врачи планируют примерно через неделю снять швы, а еще через одну, по прогнозам ветеринаров, Ева должна полностью выздороветь.
Собака Ева со своим спасителем Владимиром, бойцом ВСУ (фото: ck.suspilne.media)
Собака уже прижилась в семье военного, и в настоящее время о Еве заботится жена Владимира. Сам же украинский защитник вернулся на передовую, так что животное встретится с ним уже по возвращению с фронта.
Видео: военный ВСУ отвез из Лимана раненую собаку Еву, которую в Черкассах прооперировали ветеринары
Напомним, недавно под Лиманом спасли контуженого медведя в ужасном состоянии - косолапый чудом выжил в оккупации.
Также перед этим сообщалось, что переселенка из Донецкой области спасла более 40 животных.