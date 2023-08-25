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В Черкассах археологи на месте замка обнаружили средневековую находку (фото)

В центре Черкасс проводят раскопки (фото: Институт археологии НАН Украины)
Автор: Василина Копытко

В Черкассах во время археологических раскопок на территории Верхнего города в пределах "литовского" замка на Дзеленьгоре нашли средневековую продуктовую кладовку, а также артефакты, возраст которых оценивают ІІІ в. до н.э. - І в. н.э.

Об этом сообщает Институт археологии НАН Украины.

Что известно о раскопках в Черкассах

Археологи возобновили раскопки в центре Черкасс. Два года назад ученые работали на участке по адресу ул. Байды-Вишневецкого, 2 (во дворе "Дома Крынского"), а теперь начали исследования на соседнем участке на Старособорном спуске, 11/3.

Эксперты обнаружили археологические материалы разных эпох. Древнейшие из них принадлежат к зарубинецкой культуре (III ст. до н. э. - I ст. н. э.). Большинство артефактов связано с ранней историей Черкасс. Ведь раскопки проводят на месте, где был расположен городской замок конца XIV - нач. XVII веков.

Интересным археологическим объектом, на который удалось наткнуться ученым, является продуктовая кладовка, или шпихлир-арсенал. Ее размеры составляют 4,5 х 5,5 м. Сооружение полуземляного типа и напрямую связано с Черкасским замком.

Археологические раскопки на месте Черкасского замка (фото: Института археологии НАН Украины)

Ученые пока расчистили верхнюю часть кладовки и обнаружили обгоревшие останки деревянной конструкции - дощатая облицовка стен, столбы, доски и балки перекрытия. Также обнаружили остатки сгоревшей деревянной бочки, но она сильно повреждена.

Отметим, что находка получила повреждения из-за бывшего владельца участка. 5 лет назад он без соответствующей археологической экспертизы построил на этом месте жилой дом. Но потом его заставили разобрать.

Однако это строительство нанесло невосполнимый ущерб кладовке - она прохромлена железобетонными сваями и "перерезан" каменным подвалом.

Что известно о Черкасском замке

Черкасский замок был построен в XVI в. Это была часть оборонительной полосы укреплений Киевского княжества с юга. Крепость защищала украинские земли от нападений крымских татар.

Историки утверждают, что замок был типично украинским - из дерева, глины и соломы. За все время своего существования его дважды перестраивали. В замке были 4 сосновые башни, а на них - пушки.

Также в замке были амбары, конюшня, сараи, дом для старосты, горницы для гостей, черный дом для замковой челяди, две пивные, тюрьма и церковь.

Во время восстания в мае 1768 года Черкасский замок сожгли гайдамацкие отряды атамана Максима Железняка.

Ранее мы писали о том, что на Хортице обнаружили новые артефакты разной давности.

Читайте также о том, что под Ровно раскопали редкие захоронения.

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Черкассыархеологические раскопки