Из-за этого страдает ваша кожа. Распространенные ошибки при использовании солнцезащитного крема

Ошибки при использовании солнцезащитных кремов

"Распространенной ошибкой людей является то, что они не понимают, что солнцезащитные кремы действительно имеют сроки годности", - рассказала врач Шерил Литгоу.

На упаковке таких средств указывают информацию, как долго можно использовать продукт после открытия. По истечении этого срока крем перестает защищать кожу.

"Советую написать на бутылке, когда вы открыли солнцезащитный крем, так вы точно будете знать, как долго он останется пригодным", - отметила Шерил.

Еще одна распространенная ошибка - неправильное нанесение солнцезащитного крема. Требуется около 7 ч. л., чтобы покрыть все тело. Их нужно наносить каждые два часа, если вы проводите весь день на солнце.

"Если люди в течение дня купаются, то солнцезащитный крем следует использовать чаще", - добавила врач.

Даже в пасмурные дни нужно защищаться от ультрафиолетовых лучей, поскольку солнечный свет проникает сквозь тучи.

"Если кожу не защищать, УФ-лучи могут постепенно повреждать ее, вызывая морщины и увеличивая вероятность развития рака кожи", - подчеркнула Литгоу.

Как выбрать уровень защиты от солнца

SPF (фактор защиты от солнца) измеряет, сколько ультрафиолетового излучения понадобится, чтобы сжечь защищенную кожу по сравнению с незащищенной.

К примеру, если вы наносите солнцезащитный крем SPF 50, ваша кожа сгорит на солнце в 50 раз медленнее, чем незащищенная кожа.

При выборе уровня SPF нужно ориентироваться на свой фототип: цвет глаз, волос и кожи. Именно они показывают, как кожа производит защитный пигмент и легко ли обгорает. Для быстро краснеющей светлой кожи лучше выбирать средства с высокой степенью защиты (SPF не менее 30 или 40).

Если ваша кожа подвержена пигментации, она очень светлая и легко сгорает на солнце, на коже уже есть симптомы меланодермии, то для лица выбирайте крем с уровнем SPF 50. Если вам не нужна такая сильная защита, покупайте средства с SPF 30. Кремы из SPF ниже 30 не будут эффективно защищать от ожогов и фотостарения кожи.

И помните, что летом солнцезащитный крем нужно наносить каждый день.

Если вы заметили родинку или новое пятно на коже, которые изменили внешний вид, запишитесь на прием к врачу.