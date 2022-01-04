Через скільки часу можна сідати за кермо після вживання алкоголю: це важливо знати

Так, в Україні встановлено гранично допустимі показники алкоголю в крові, сечі й видихуваному повітрі, з урахуванням того, що в організмі водія може міститися природний алкоголь через різні захворювання чи продукти.

Зокрема, максимальне значення алкоголю в крові водія допустиме в Україні у 2021 році – це 0,2 проміле (яке, фактично, дорівнює 0).

Так, ступінь алкогольного сп’яніння залежить від кількості випитих спиртних напоїв, обсягу і складу з’їдених продуктів, а також віку, ваги й статі водія.

Як відомо, усі спиртні напої мають й різні періоди (час) виведення їх з організму людини.

Пиво

Цей слабоалкогольний напій, випитий в обсязі 500 мл, повністю виводиться з організму протягом 2-2,5 годин; 1 літр пива виводиться з організму через 4,5-5,0 годин, а от повне виведення 1,5 літрів – це близько 7 годин.

Вино

100 мл буде виводитись з організму 1,5 години, на виведення 0,5 л потрібно приблизно 7,5 годин. А для повного очищення організму від однієї пляшки вина об’ємом 700 мл потрібно 10,5 годин.

Горілка

Зазначається, що після першої дози горілки в обсязі 100 мл, рівень алкоголю в крові становить близько 0,8 проміле і вона буде виводитися протягом 4 годин. А от в обсязі 300 мл вона затримається в організмі уже на 14 годин. А після вживання 500 мл горілки керування авто доведеться відкласти, як мінімум, на добу.