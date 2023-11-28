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Из-за нового бага в iOS 17 экран iPhone полностью зависает. Как исправить проблему

В iOS 17 появился новый баг, связанный с зависанием экрана (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Пользователи Сети обратили внимание на странный баг, заставляющий экран iPhone с iOS 17.1.1 полностью зависать - и все кнопки тоже.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт о мобильных технологиях и игровых индустриях Wccftech.

Баг обнаруживается при выполнении следующего действия в разделе "Библиотека приложений": при открытии поиска и проведении пальцем влево или вправо с удержанным пробелом. После этого, если повторно нажать на строчку поиска, экран и все кнопки на смартфоне перестают реагировать.

По информации Wccftech, данная проблема распространена и возникает на разных моделях iPhone, включая iPhone 13, iPhone 14 Pro Max и новые iPhone 15.

Что делать, если iPhone на iOS 17 завис

Этот конкретный набор действий достаточно уникален, но его можно случайно активировать в процессе обычного использования iPhone. Если вы столкнулись с этой проблемой, вы можете восстановить работоспособность устройства, выполнив принудительную перезагрузку. Для этого:

  • Быстро нажмите кнопку громкости
  • Быстро нажмите кнопку уменьшения громкости
  • Удерживайте кнопку питания, пока дисплей не погаснет, и на экране не появится логотип Apple

Возможно, эта проблема будет решена в одном из будущих обновлений iOS. Однако на данный момент рекомендуется быть более внимательными при использовании Библиотеки приложений.

 

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