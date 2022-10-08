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Через несколько часов пациентка уже ходила: во Львове врачи провели уникальную операцию на позвоночнике

Медики Львова провели уникальную операцию на позвоночнике (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи-нейрохирурги больницы Святого Луки провели уникальное лечение межпозвонковой грыжи в два прокола. Благодаря этому, через несколько часов после вмешательства пациент уже может ходить.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

В частности, новейшую малоинвазивную методику - унилатеральную бипортальную эндоскопию (UBE) врачи уже поставили на поток.

Она минимизирует осложнения во время операций на позвоночнике и особенно актуальна для людей, имеющих грыжи межпозвонковых дисков.

Прекрасно то, что уже через несколько часов после вмешательства пациент может ходить, а на следующий день может готовиться к выписке. Ведь вместо разрезов в несколько сантиметров врачи делают всего два прокола.

Во Львове врачи провели уникальную операцию на позвоночнике (facebook.com/1tmolviv)

Врач-нейрохирург Остап Грищук говорит, что в отличие от открытых операций, при эндоскопических не нарушаются мышцы, которые есть у позвоночника.

"Раньше их нужно было перерезать и отделять от позвоночника для того, чтобы получить доступ к проблеме и устранить ее. А теперь все остается целым, не нарушается связочный аппарат, отвечающий за стабильность позвоночника", - рассказал специалист.

Отмечается, что операция происходит под протоком солевого раствора, который выполняет кровоостанавливающее действие и делает невозможным попадание в рану инфекции. В совокупности это все ускоряет выздоровление и облегчает реабилитацию.

Во Львове врачи провели уникальную операцию на позвоночнике (facebook.com/1tmolviv)

40-летняя пациентка жаловалась на боли в левой ноге. Как показало обследование, у нее была комбинированная патология поясничного отдела позвоночника. Это оказывало давление на нервный корешок в позвоночнике, что и вызывало боль.

Помочь женщине могло только хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно. Через несколько часов пациентка уже могла ходить.

Во Львове врачи провели уникальную операцию на позвоночнике (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи спасли жизнь младенцу. В частности, медики провели операцию сразу после рождения ребенка.

Также мы писали, что львовские хирурги поставили на ноги 11-летнего Артема из Харькова, пережившего запятую и 8 операций.

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