Через 80 років ця ознака еволюції буде у всіх людей: заява вчених

Вчені виявили новий етап еволюції людства. Дослідники протягом довгого часу спостерігали за однією особливістю при народженні. Як з'ясувалося, протягом останніх 250 років з високою динамікою збільшується кількість людей з додатковою артерією в передпліччі. Це говорить про те, що в останні століття розвиток людської цивілізації йде високими темпами, основна причина чого, ймовірно, криється в природному відборі, пише Xinhua.

Як повідомляється, вчені з Університету Фліндерс в Аделаїді провели дослідження, яке показало, що число людей, у яких збереглася серединна артерія, істотно зросла з 19 століття. І якщо ця тенденція збережеться, до кінця 21 століття ця артерія буде у всіх людей.

Неодноразові дослідження, проведені раніше, кажуть, що зазвичай серединна артерія зникає природним шляхом в ембріона в утробі матері. Вона замінюється двома іншими, проте зараз ця артерія все частіше і частіше зберігається. Ця артерія не шкідлива для організму, що має значення для природного відбору.

У звіті експертів йдеться, що ембріональний розвиток в цей час відбувається швидше. Так, ВООЗ навіть змінила показник нормальної тривалості вагітності з 40 до 39 тижнів.

Таким чином, еволюція вирішила зберегти артерію і не витрачати ресурси організму на її видалення, вважають вчені. За їх словами, фактично вона має еволюційні переваги для деяких людей, оскільки забезпечує краще загальне кровопостачання і може застосовуватися як артерія, що заміщується в разі проведення операції.

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