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Чемпіонка з боксу кардинально змінює життя: йде служити в поліцію

Рівне, Середа 29 липня 2020 22:51
Чемпіонка з боксу кардинально змінює життя: йде служити в поліцію
Іванна Крупеня (фото: instagram.com/ivannakrupenia)
Автор: Роман Мирончук

Спортсменка вирішила присвятити себе службі в поліції

Колишній лідер збірної України з боксу Іванна Крупеня змінює своє життя. 30-річна спортсменка піде на службу в Управління патрульної поліції Рівненської області.

Іванна Крупеня народилася у Рівному. У 2005 році, коли їй було 15 років, вона стала бронзовою призеркою чемпіонату України з дзюдо, потім сім разів вигравала чемпіонат України з боксу. Про це повідомляє boxing-mma.com.

У 2009 році на чемпіонаті Європи вона виборола друге місце, а на чемпіонаті Європи 2011 року - третє. Вона також була капітаном жіночої української команди з боксу "Українські левиці".

Чемпіонка з боксу кардинально змінює життя: йде служити в поліцію

Іванна Крупеня (фото: instagram.com/ivannakrupenia)

Останнім часом вона активно зайнялася просуванням своїх "марафонів" з фітнесу і правильному харчуванню в соцмережах.

Чемпіонка з боксу кардинально змінює життя: йде служити в поліцію

Іванна Крупеня (фото: instagram.com/ivannakrupenia)

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна може пропустити чемпіонат США US Open-2020. Спортсменка розповіла, що всупереч відновленню чемпіонату, там є досить жорсткі обмеження через карантин, які її не влаштовують.

Світоліна розповіла, що вже стала набирати форму і має намір грати кілька виставкових матчів: у Швейцарії та Берліні.

Раніше стали відомі нові деталі смерті учасниці марафону під Одесою Катерини Катющевой. Її подруга розкрила подробиці трагедії.

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