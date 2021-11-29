Чемпіон з армреслінгу-таксист із Запоріжжя зганьбився заспівавши Круга, але всі ахнули, коли він виконав Бочеллі

Євген Прудник, 11-разовий чемпіонат світу з армрестлінгу, якому через карантин довелося навіть таксувати, вразив усіх виконанням Андрео Бочеллі "Time to say goodbye".
Своїм неймовірним талантом Женя прийшов українців вражати на шоу "Україна має талант".
Але почав він співати "Девочку пай" Михайла Круга, відразу ж отримавши два червоних хрести від суддів. Проте Ксенія Мішина попросила його зупинитися і виконати що-небудь інше.
Тоді 34-річний силач впав у крайність - він заспівав оперу, і зал ахнув... Коли Женя закінчив співати, судді готові були розплакатися, повідміняли свої "хрести" і сказали йому чотири "так".
Фото: Євген Прудник (прес-служба)
Євгену 34 роки, він народився в Запоріжжі. І у нього в житті є дві пристрасті: спорт і музика.
У 2012-му році Женя закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж за спеціальністю "актор драматичного театру", після чого активно увійшов до діючого репертуару театру, маючи від природи чудовий голос.
Крім того Єгвеній Прудник - професійний спортсмен, 11-разовий чемпіон світу з армреслінгу.
Нагадаємо, що шоу "Україна має талант" щосуботи виходить на каналі СТБ. Цього року розпочався вже десятий оновлений сезон після чотирирічної перерви.
Суддями проекту стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А в цей раз до них приєдналася олімпійська чемпіонка, фехтувальниця, учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан.
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