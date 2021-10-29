Людство у величезній небезпеці: вчені назвали ознаки катастрофи, що наближається

Глобальне потепління вже принесло людям чимало бід і неприємностей. І "хвилі тепла" стали вже постійним фактором у житті планети. У найближчому майбутньому вчені прогнозують нові катаклізми через постійне підвищення температури. І це може стати для населення планети згубним.

Про це йдеться в матеріалі вчених на порталі Phys.org.

Вчені відзначають, що підвищення температури повітря є основною рушійною силою для утворення таких катастроф, як часті та інтенсивні лісові пожежі, посухи, шторми та повені. Різкі перепади тепла і періоди "теплих хвиль" негативно позначаються на сільському господарстві й можуть стати катастрофічними для жителів Землі.

"Повінь - це кілька смертей, може бути, кілька десятків. Ми ж говоримо про тисячі смертей кожен раз, коли у нас дуже сильна "хвиля" спеки. І ми знаємо, що ці "хвилі" тепла множаться", - розповів кліматолог Роберт Вотар.

У недавньому звіті ООН говориться, що якщо світ потеплішає ще на два градуси, то чверть населення Землі почне стикатися з серйозними "хвилями тепла" не рідше одного разу на п'ять років.

Приклад того, як це може впливати на населення Землі видно вже – з різкими хвилями сильного підвищення температури за останній час зіткнулися жителі Індії, Африки, від Долини Смерті до Близького Сходу.

Таке потепління зробило звичайне життя просто нестерпним. Жителі Західної Канади відчули на собі у 2021 році "теплий купол", який зробив їх життя неможливим поза приміщеннями та призвів до смерті людей.

"Навіть стійкі до спеки тварини страждають, Сільське господарство страждає, така спека може вплинути на виробництво харчування", - зазначає вчений Джордж Зіттіс з кіпрського інституту.

У найспекотнішому місці планет - Долині Смерті в США, була зафіксована температура в +54 градуси. І таке підвищення температури кліматологи відзначають вже другий рік поспіль. Літо 2021 року в США стало найспекотнішим за всю історію спостережень.

"Якщо ви подивитеся на середню температуру в Долині Смерті, то за останні 20 років вона стала набагато вищою, ніж була раніше", - зазначають працівники парку.

Експерти попереджають про те, що рекордні температури та смертельні хвилі тепла будуть наростати й частішати, якщо світ не почне роботу над уповільненням кліматичних змін.