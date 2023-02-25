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Вас ждет тяжелый март: названы главные неудачники среди знаков Зодиака

Гороскоп на март 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2023 года расскажет о трех знаках Зодиака, для которых первый месяц весны будет не слишком удачным из-за ряда жизненных проблем и невзгод

Об этом пишет Sante Plus.

Дева

Для представителей знака март станет синонимом проблем и противостояний. На работе или в семье этому знаку часто трудно открыться другим. В марте Деве откроется правда о том, какое представление о ней имеют некоторые родственники. И это может заставить ее больше замкнуться, эта ситуация может повлиять на профессиональные результаты Девы и в конечном итоге привести к финансовым трудностям.

В отношениях Дева может пережить тяжелые напряженные времена со своим спутником жизни. Одинокие Девы получат шанс начать новые отношения, но в том случае, если сохранят контроль над своими эмоциями.

Козерог

Этот знак столкнется со многими проблемами в марте. Несколько неожиданных событий могут замедлить и притормозить его успехи.

Дело в том, что некоторые люди могут иметь плохие намерения – это касается как частной жизни, так и работы. Тем не менее, вам следует избегать принятия решений на основе чувств или экстраординарных событий. Астрологи советуют, несмотря на неудачи и проблемы не сдаваться – в конце концов вы найдете решение.

Рыбы

Этому эмоциональному знаку зодиака также может не удастся март, в том числе и потому, что вы не сможете принять важные решения из-за гнева. Это может привлечь негативную энергию неудач.

В этом месяце Рыбам будет трудно контролировать свои эмоции, и они войдут в глубокую печаль и разочарование. Единственный способ преодолеть трудности – сохранять хорошее настроение и настроиться на позитив.

Раньше мы писали о зодиакальных парах, союз которых благословили небеса.

Также узнайте, какие мужчины по знаку Зодиака являются самыми сложными для отношений.

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