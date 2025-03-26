Чай с лимоном и чеснок во время простуды. Развеян главный миф, в который верили все

Действительно ли народные методы лечат ОРВИ и грипп?

"Это не лечение. Это лишь дополнительные средства, которые, по мнению людей, могут иметь определенный полезный эффект", - сказала медик.

Например, чеснок и лук содержат фитонциды, которые обладают антимикробным действием, а чай с лимоном помогает как симптоматическое средство. Но такие методы не влияют непосредственно на вирус и не могут его уничтожить.

Стоит ли принимать витамин С?

"Я не против витамина С, главное - не передозировать. Чрезмерное потребление может вызвать раздражение желудка, особенно у людей с хроническими проблемами желудочно-кишечного тракта", - сказала Алла Волоха.

Высокие дозы аскорбиновой кислоты могут ухудшить состояние пациентов с гастритом или гастроэнтеритом.

Какие могут быть риски самолечения?

Одним из самых опасных последствий самолечения могут быть аллергические или анафилактические реакции на медицинские препараты.

"Также, если у человека тяжелое состояние, самолечение может привести к серьезным осложнениям", - предостерегает врач.

Если симптомы легкие, можно использовать симптоматические средства, чтобы облегчить состояние. Но если есть сомнения или состояние ухудшается, самолечение может только навредить. В таких случаях обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы не пропустить осложнения.

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