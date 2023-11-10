RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чай с имбирем полезен, но не для всех. Кому категорически нельзя его пить

Кому может навредить чай с имбирем (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Как только начинается холодное время года, украинцы переходят на имбирный чай. Он действительно имеет согревающий эффект и для большинства людей полезен, особенно, если его усилить лимоном и медом. Но такое действие он оказывает не на всех - некоторым он может серьезно навредить.

О том, кому нужно отказаться от чая с имбирем, рассказала аллерголог Ольга Тарнавская эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler).

Чем полезный имбирь

"Самая популярная причина, по которой мы берем корень имбиря из холодильника, - простуда или ОРВИ. Иногда даже кажется, что имбирный чай с лимоном - только распиаренное плацебо, но научное сообщество в этом вопросе солидарно с народной медициной", - говорит врач.

По ее словам, корневище имбиря содержит эфирные масла и витамины, не имеющие прямого эффекта на патогены (вирусы и бактерии), но изменяющие иммунный ответ клеток на факторы повреждения систем организма.

Кому может навредить чай с имбирем

"Фенолы и эфирные масла, содержащиеся в имбири, раздражают слизистую желудка. Свежий корень имбиря и напитки из него строго противопоказаны пациентам с язвой желудка, колитом, энтероколитом, гастритом и другими болезнями ЖКТ. Гингерол стимулирует выработку желчи, поэтому людям с болезнями желчного пузыря следует исключить имбирь из своего рациона", - объясняет Тарнавская.

Также она отмечает, что гипертоникам имбирь можно, только пока показатели давления находятся в норме.

"При повышенных показателях давления следует отказаться от чая с имбирем. Растение может вызвать индивидуальную непереносимость, аллергические реакции в виде крапивницы", - предостерегает врач.

Какими свойствами обладает имбирь (фото: Facebook.com/ Светлана Фус)

Добавим, что даже людям, не имеющим выше упомянутых заболеваний, тоже нельзя много есть свежего корня. Неумеренное употребление может только навредить - вызвать аллергию, желудочные колики и другие неприятные симптомы, с которыми имбирь призван бороться.

Здоровым людям советуют пить не больше 2-3 чашек имбирного чая в день, иначе есть риск побочных эффектов от корня для здоровья.

 

Ранее мы писали о том, какие доступные продукты больше всего обогащают организм витамином D.

Читайте также о том, какие продукты вредят печени.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровяПолезные свойства продуктовСоветы врача