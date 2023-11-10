Чай с имбирем полезен, но не для всех. Кому категорически нельзя его пить

Чем полезный имбирь

"Самая популярная причина, по которой мы берем корень имбиря из холодильника, - простуда или ОРВИ. Иногда даже кажется, что имбирный чай с лимоном - только распиаренное плацебо, но научное сообщество в этом вопросе солидарно с народной медициной", - говорит врач.

По ее словам, корневище имбиря содержит эфирные масла и витамины, не имеющие прямого эффекта на патогены (вирусы и бактерии), но изменяющие иммунный ответ клеток на факторы повреждения систем организма.

Кому может навредить чай с имбирем

"Фенолы и эфирные масла, содержащиеся в имбири, раздражают слизистую желудка. Свежий корень имбиря и напитки из него строго противопоказаны пациентам с язвой желудка, колитом, энтероколитом, гастритом и другими болезнями ЖКТ. Гингерол стимулирует выработку желчи, поэтому людям с болезнями желчного пузыря следует исключить имбирь из своего рациона", - объясняет Тарнавская.

Также она отмечает, что гипертоникам имбирь можно, только пока показатели давления находятся в норме.

"При повышенных показателях давления следует отказаться от чая с имбирем. Растение может вызвать индивидуальную непереносимость, аллергические реакции в виде крапивницы", - предостерегает врач.

Какими свойствами обладает имбирь (фото: Facebook.com/ Светлана Фус)

Добавим, что даже людям, не имеющим выше упомянутых заболеваний, тоже нельзя много есть свежего корня. Неумеренное употребление может только навредить - вызвать аллергию, желудочные колики и другие неприятные симптомы, с которыми имбирь призван бороться.

Здоровым людям советуют пить не больше 2-3 чашек имбирного чая в день, иначе есть риск побочных эффектов от корня для здоровья.