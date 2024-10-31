ChatGPT Search: что известно о поисковике-конкуренте Google

Что известно про новую поисковую систему

Встроенный в платформу ChatGPT от OpenAI, ChatGPT Search предназначен для предоставления "актуальных ответов" на вопросы, заявляет OpenAI, используя широкий спектр онлайн-источников.

Поддерживаемый улучшенной версией модели GPT-4o от OpenAI, ChatGPT Search предоставляет информацию и фотографии из Интернета, такие как спортивные результаты, новости, котировки акций и многое другое, а также ссылки на соответствующие источники, после чего вы можете задать дополнительные вопросы для уточнения текущего поиска.

ChatGPT будет выбирать, следует ли искать в Интернете, исходя из вашего вопроса, или вы можете вручную выбрать поиск, нажав на новую иконку веб-поиска.

Ответы содержат как встроенные, так и боковые ссылки на новостные издательства и другие источники данных, с которыми у OpenAI есть лицензионные соглашения. Например, поиск событий на выходных в Киеве может вывести сводку новостей с местных новостных сайтов, а последующий вопрос о рекомендациях ресторанов покажет список местных вариантов.

Ответы имеют как встроенную, так и боковую атрибуцию новостных сайтов и других источников (фото: OpenAI)

Пользователи ChatGPT Plus и Team получат доступ к поисковику ChatGPT Search на мобильных устройствах и в Интернете для начала, а корпоративные и образовательные клиенты OpenAI получат ChatGPT Search в ближайшие недели, за которыми последуют бесплатные пользователи.

OpenAI заявляет, что планирует продолжать улучшать поиск, особенно в таких областях, как покупки и путешествия, а также использовать свои модели "рассуждений" o1 для "более глубоких исследований". Компания также планирует добавить ChatGPT Search в свою функцию "Расширенный голосовой режим", а также для пользователей ChatGPT, которые не вошли в систему.

Некоторые издатели протестовали против таких генеративных обзоров, как ChatGPT Search и AI Overviews от Google, утверждая, что они угрожают отвлечь трафик с сайтов, из которых они получают информацию. Одно исследование показало, что AI Overviews могут негативно повлиять примерно на 25 процентов трафика издателей из-за меньшего акцента на ссылках на статьи.

OpenAI заявляет, что учла отзывы издательских партнеров (фото: OpenAI)