ChatGPT не работает во всем мире: что известно

Что известно о сбое в работе ChatGPT

Пользователи сообщают об ошибке "Что-то пошло не так", которая высвечивается при попытке загрузить чат или получить ответ на запрос.

Согласно Downdetector, проблемы начались примерно в 10:00 по Киеву. Сбой охватил многочисленные регионы мира.

На странице состояния OpenAI указано, что в это время некоторые пользователи начали наблюдать "повышенное количество ошибок и задержки", отметив, что проблемы касались ChatGPT, инструмента для создания видео из текста Sora и API OpenAI.

По состоянию на 13:00 OpenAI добавила отдельную строку для "повышенного количества ошибок в Sora", а позже обновила статус ChatGPT на "частичный сбой".

Некоторые до сих пор могут зайти в ChatGPT, но замечают, что сервис работает медленно и отвечает значительно дольше, чем обычно.

Другие могут пользоваться чат-ботом без каких-либо проблем, поэтому сбои и ошибки, похоже, не коснулись всех юзеров.

В OpenAI сообщили, что "продолжают расследовать эту проблему". Причины сбоя и время восстановления стабильной работы сервиса пока неизвестны.

Скриншот