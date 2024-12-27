ChatGPT или Gemini не работают? Вот способы вернуть их к жизни!

Что делать, если не работает Gemini

Проверьте, недоступен ли Gemini только для вас или для всех

Google использует огромное количество дата-центров, чтобы поддерживать работу Gemini для миллионов пользователей. Хотя инфраструктура компании работает стабильно в большинстве случаев, иногда она может не справляться с высокой нагрузкой или подвергаться внешним факторам.

В таких ситуациях один или несколько сервисов Google могут временно перестать работать. Поэтому, если вы внезапно не можете общаться с Gemini, вполне возможно, что с этой же проблемой сталкиваются и другие.

К сожалению, Google не предоставляет официальной страницы статуса, где можно было бы проверить работу Gemini. Однако вы можете воспользоваться сторонними трекерами, такими как Down Detector, где пользователи обычно сообщают о сбоях. Альтернативный вариант - проверить официальные аккаунты Google в социальных сетях (например, профиль компании в Twitter/X).

Если другие также сообщают о проблемах с доступом к Gemini, вы можете быть спокойны - причина не в вашей стороне. Просто подождите час или два, и сервис, скорее всего, снова заработает.

Проверьте подключение к интернету

Хотя это маловероятно, возможно, что ваша интернет-связь мешает доступу к Gemini. Это актуально даже в том случае, если вы можете посещать другие сайты, так как сеть вашего интернет-провайдера может испытывать трудности с подключением именно к серверам Google.

Диагностировать такую проблему может быть непросто, но начните с перезагрузки маршрутизатора. Если это не помогает, попробуйте переключиться на другое интернет-соединение. Например, вы можете перейти с Wi-Fi на мобильный интернет на смартфоне или наоборот.

Используйте мобильное или веб-приложение Google Gemini

Google адаптировала Gemini для различных размеров экранов. Вы, возможно, помните, что раньше чат-бот был доступен только через веб-браузер, пока компания не представила приложение для Android, которое заменяет Google Assistant.

Если вы все еще используете браузер для общения с Gemini, возможно, сейчас хороший момент, чтобы попробовать приложение для смартфона. На Android вы можете скачать официальное приложение Gemini из Play Store. На iPhone - из App Store.

Если приложение Gemini для смартфона не открывается или не загружается, откройте веб-браузер и посетите сайт gemini.google.com. Вы можете использовать большинство функций через эту версию чат-бота, за исключением некоторых очевидных, например, установки будильника на телефоне.

Что делать, если не работает ChatGPT

Проверьте, работает ли ChatGPT

Первое, что вам следует сделать, - это проверить, не отключен ли сам ChatGPT или не испытывает ли он трудностей с сервером. Подобные сбои были распространены в первые дни работы сервиса, когда компания пыталась справиться с постоянно растущим спросом пользователей.

Самый простой способ проверить статус ChatGPT - посетить страницу статуса OpenAI. «Повышенные показатели ошибок на всех моделях», это указывает на текущую проблему на стороне сервиса. Другими словами, ChatGPT не работает у всех, а не только у вас. Если вы также не можете загрузить эту страницу, проверьте сторонний сервис, например Down Detector .

Дайте ChatGPT время восстановиться

Если у вас нет проблем с загрузкой основной страницы ChatGPT, но чат-бот не отвечает на ваши запросы, возможно, сервис временно недоступен. Обычно в таких случаях ChatGPT выдает сообщение об ошибке внутреннего сервера, но это может не сработать в периоды высокого спроса.

Лучший вариант - подождать пару часов, пока ChatGPT снова не станет функциональным. Ожидание также поможет, если ваш аккаунт достиг лимита запросов, что может произойти, если вы отправили слишком много запросов за короткое время.

Если вы хотите избежать ожидания, ChatGPT Plus предоставляет приоритетный доступ к чат-боту, но только вы можете решить, стоит ли это того.

Попробуйте режим инкогнито или другой браузер

Если ChatGPT совсем не работает, использование режима инкогнито может помочь выявить проблему с настройками вашего браузера. Точно так же использование другого веб-браузера может обойти вредоносные расширения или скрипты блокировки, которые могли заразить ваш основной браузер.

Чтобы открыть окно в режиме инкогнито в Chrome, нажмите на значок с тремя точками и выберите "Новая вкладка в режиме инкогнито". Если вы используете iPhone, сначала нажмите на значок вкладок, а затем переключитесь в режим "Приватный".

Используйте приложение ChatGPT для смартфона

Ранее единственным способом использования самого популярного в мире чат-бота был веб-браузер. Однако за последние несколько месяцев OpenAI выпустила официальное приложение ChatGPT для магазинов приложений Android и iOS.

Это дает вам еще один способ получить доступ к чат-боту и, возможно, устранить любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при использовании веб-версии.

Очистите настройки и кэш браузера

Хотя это маловероятно, возможно, поврежденный кэш браузера мешает загрузке ChatGPT в вашем веб-браузере. Конечно, вы можете постоянно использовать другой браузер для работы с ChatGPT, но сброс кэша и других настроек занимает всего минуту-две.

Учтите, что этот шаг удалит данные вашего браузера и текущие сеансы входа в аккаунты. Другими словами, вам придется снова входить в свои учетные записи. Тем не менее, вы можете пропустить сброс истории посещений и сохраненных паролей.

Как очистить настройки и кэш браузера

Откройте ваш основной веб-браузер. Найдите значок меню и перейдите в "Настройки". В Chrome и Edge сначала нужно нажать на значок с тремя точками. Если вы используете компьютер, вы можете воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl/Cmd + Shift + Delete и пропустить следующий шаг.

В меню настроек Chrome на смартфоне перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность", и “Очистить данные просмотра”.

Выберите кэш, файлы cookie и данные просмотров, затем нажмите “Очистить данные”.

Попробуйте альтернативу ChatGPT

Если ChatGPT все еще недоступен, не отчаивайтесь - вы можете воспользоваться другим ИИ-чат-ботом для выполнения своей задачи. Наиболее популярные из них включают Microsoft Copilot и ChatSonic. Эти сервисы также имеют ряд преимуществ перед ChatGPT, включая возможность поиска актуальной информации в интернете.