Була частиною динамівської сім'ї: померла вдова Валерія Лобановського

Померла дружина Валерія Лобановського (фото: УНІАН)

Дружина Валерія Лобановського зовсім нещодавно відсвяткувала ювілей

Померла дружина Валерія Лобановського Аделаїда Панкратіївна. Про смерть вдови великого тренера стало відомо 5 листопада. Зовсім недавно - 21 жовтня, вона відсвяткувала 80-річний ювілей, а навесні виповнилося 18 років, як немає з нами Валерія Васильовича.

Співчуття рідним і близьким Аделаїди Панкратіївни висловили на офіційному сайті ФК "Динамо".

"Дружина Валерія Васильовича довгі роки була частиною динамівської сім'ї, переживала з командою перемоги і поразки. Аделаїда Панкратіївна була душевною і щирою людиною, надійним тилом для нашого великого тренера і його вірною помічницею", - йдеться в повідомленні.

Валерій Лобановський з дружиною і донькою Світланою (фото: footballinussr.fmbb.ru)

Усі, хто знав Аделаїду Лобановську, запам'ятають її доброту і життєвий оптимізм.

"Світла пам'ять про Аделаїду Панкратівну Лобановську назавжди залишиться в наших серцях", - додали в пресслужбі ФК.

Нагадаємо, що Валерій Лобановський помер 13 травня 2002 року. Йому було 63 роки.

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