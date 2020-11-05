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Была частью динамовской семьи: умерла вдова Валерия Лобановского

Четверг 05 ноября 2020 18:06
Была частью динамовской семьи: умерла вдова Валерия Лобановского
Умерла жена Валерия Лобановского (фото: УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Жена Валерия Лобановского совсем недавно отпраздновала юбилей

Умерла жена Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна. О смерти вдовы великого тренера стало известно 5 ноября. Совсем недавно - 21 октября, она отпраздновала 80-летий юбилей, а весной исполнилось 18 лет, как с нами нет Валерия Васильевича.

Соболезнования родным и близким Аделаиды Панкратьевны выразили на официальном сайте ФК "Динамо".

"Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей", - говорится в сообщении.

Была частью динамовской семьи: умерла вдова Валерия Лобановского

Валерий Лобановский с женой и дочкой Светланой (фото: footballinussr.fmbb.ru)

Все, кто знал Аделаиду Лобановскую, запомнят ее доброту и жизненный оптимизм.

"Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах", - добавили в пресс-службе ФК.

Напомним, что Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года. Ему было 63 года.

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