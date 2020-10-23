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Часті головні болі можуть бути провісниками раку: на що звернути увагу

П'ятниця 23 жовтня 2020 08:22
Часті головні болі можуть бути провісниками раку: на що звернути увагу
Рак головного мозку може супроводжуватися болями (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лікар розповів, які головні болі можуть бути сигналом про розвиток раку мозку

Пухлина головного мозку – це новоутворення з клітин, які розмножуються ненормальним чином і без усякого контролю. Вони класифікуються залежно від інтенсивності росту і місця розташування. Іноді єдиним симптомом пухлини може бути тільки головний біль.

Однак головні болі часто виникають і абсолютно здорових людей, тому їм не надають особливого значення. Вони можуть бути пов'язані зі стресами, зневодненням та іншими факторами. Лікарі розповіли, на що обов'язково слід звернути увагу, щоб не пропустити симптом розвитку раку. Про це пише видання "Головред".

"Близько п'ятдесяти відсотків людей з діагнозом пухлина головного мозку скаржаться, що постійний головний біль був одним з перших симптомів, з приводу яких вони звернулися до свого терапевта". – розповів нейрохірург-консультант Сандж Бассі.

Він пояснив, що головний біль при пухлини мозку викликається не самим новоутворенням, оскільки мозок не має больових рецепторів, а тиском на чутливі кровоносні судини та нерви в головному мозку. Також пухлина може блокувати потік спинномозкової рідини в мозок.

За словами фахівця, головний біль при пухлині буде відрізнятися від звичайного болю, і часто він супроводжується додатковими симптомами. Такий біль буде проявлятися:

  • Рано-вранці, після пробудження. Біль буде посилюватися до тих пір, поки людина не встане.
  • Біль сильний і триває набагато довше, ніж зазвичай. Звичайні знеболювальні препарати не допомагають або діють дуже слабо.

Якщо біль стає дуже сильним або супроводжується високою температурою або ригідністю шиї, то варто негайно звернутися за допомогою до медиків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали вісім "тихих" симптомів раку мозку.

А також розповідали про те, що медики повідомили про симптоми раку грудей, який може розвиватися не тільки у жінок.

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