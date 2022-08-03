ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Часто "тягне на солоденьке"? Дієтолог вказала на нестачу важливої речовини в організмі

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 11:08
Часто "тягне на солоденьке"? Дієтолог вказала на нестачу важливої речовини в організмі Колаж РБК-Україна: Тяга до солодкого може бути неспроста
Автор: Світлана Мащенко

Часта тяга до солодкого може означати нестачу важливого мікроелементу в організмі. Тому слід здати відповідні аналізи.

Про це розповіла відома українська дієтологиня Світлана Фус.

"Якщо вас постійно тягне на солодощі, не має сил від них відмовитися, часто відчуваєте напади голоду і не можете вдосталь наїстися - тоді вам необхідно перевірити вміст хрому в організмі", - застерегла лікар.

Навіщо нам хром?

Хром регулює рівень глюкози в крові і, відповідно, інсуліну. Він відповідає за те, чи будуть ваші клітини переробляти глюкозу в енергію, чи у вигляді жиру запасати її в жирових депо.

Саме він допомагає знизити амплітуду "стрибків" глюкози і уникнути раптових нападів голоду, а значить уникнути переїдання і набору ваги.

Поряд з іншими мінералами і вітамінами хром бере участь в обміні вуглеводів, ліпідів і білку.⁣⁣

Для підтримки нормального обміну речовин, необхідно від 200 до 250 мкг/добу цього мікроелемента.⁣⁣

Де міститься мікроелемент?

Найбільші його кількості містяться в продуктах з цільного зерна, включаючи висівки з хлібних злаків, в морепродуктах, а також у білому м'ясі птиці, субпродуктах (печінці).

⁣Хрому багато в спеціях, броколі, зародках пшениці і зеленому гороху.

А от молочні продукти, фрукти і овочі містять його зовсім небагато.⁣

Часто &quot;тягне на солоденьке&quot;? Дієтолог вказала на нестачу важливої речовини в організмі

Фото: В морепродуктах багато хрому (pixabay)

Де хрому мало, і хто ризикує отримати дефіцит

Велика кількість хрому з продуктів втрачається при їх переробці або очищенні. Так, наприклад, в 100 г цільного зерна містить 18 мкг хрому, а в білому борошні - всього 2.

Мало хрому в будь-якій рафінованої їжі. Тому, якщо у вашому раціоні високий вміст простих вуглеводів і рафінованої їжі, виникне дефіцит хрому.

⁣Є також ризик розвитку дефіциту хрому у вагітних і годуючих мам.

"З'ясувати, яких саме мінералів не вистачає в організмі, визначити їх дисбаланс допоможе МАВ діагностика - мультиелементний аналіз волосся", - додала дієтолог.

Раніше ми писали, що лікар розповіла про травматичний спосіб чистити вуха.

Також повідомлялося, як вибрати якісне морозиво.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя