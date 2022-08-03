Часто "тянет на сладенькое"? Диетолог указала на нехватку важного вещества в организме
Частая тяга к сладкому может означать недостаток важного микроэлемента в организме. Поэтому следует сдать соответствующие анализы.
Об этом рассказала известная украинская диетолог Светлана Фус.
"Если вас постоянно тянет на сладости, нет сил от них отказаться, часто испытываете приступы голода и не можете вдоволь наесться - тогда вам необходимо проверить содержание хрома в организме", - предостерегла врач.
Зачем нам хром?
Хром регулирует уровень глюкозы в крови и, соответственно, инсулина. Он отвечает за то, будут ли ваши клетки перерабатывать глюкозу в энергию, или в виде жира запасать ее в жировых депо.
Именно он помогает снизить амплитуду "скачков" глюкозы и избежать внезапных приступов голода, а значит избежать переедания и набора веса.
Наряду с другими минералами и витаминами хром участвует в обмене углеводов, липидов и белка.
Для поддержания нормального обмена веществ необходимо от 200 до 250 мкг/сутки этого микроэлемента.
Где содержится микроэлемент?
Наибольшие его количества содержатся в продуктах из цельного зерна, включая отруби из хлебных злаков, в морепродуктах, а также в белом мясе птицы, субпродуктах (печени).
Хрома много в специях, брокколи, зародышах пшеницы и зеленом горохе.
А вот молочные продукты, фрукты и овощи содержат его совсем немного.
Фото: В морепродуктах много хрома (pixabay)
Где хрома мало, и кто рискует получить дефицит
Большое количество хрома из продуктов теряется при их переработке или очистке. Так, например, в 100 г цельного зерна содержит 18 мкг хрома, а в белой муке - всего 2.
Мало хрома в любой рафинированной пище. Поэтому, если в вашем рационе высокое содержание простых углеводов и рафинированной пищи, возникнет дефицит хрома.
Есть также риск развития дефицита хрома у беременных и кормящих мам.
"Выяснить, каких именно минералов не хватает в организме, определить их дисбаланс поможет МАВ диагностика - мультиэлементный анализ волос",- добавила диетолог.
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