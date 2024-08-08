Чаще ешьте их: 8 продуктов, которые очень полезны для сердечно-сосудистой системы

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы важно включать в рацион полезные продукты. Они будут способствовать снижению уровня холестерина, поддерживать здоровое кровяное давление и обеспечат организм необходимыми питательными веществами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглы.
Сюда относится лосось, скумбрия и сардины.
По словам эксперта, такие продукты полезны из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот, помогающих снижать уровень триглицеридов, уменьшать
воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Она содержит мононенасыщенные жиры, помогающие снижать уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повышать уровень хорошего холестерина (ЛПВП).
К тому же она обладает антиоксидантными свойствами.
Речь об овсянке, коричневом рисе и цельнозерновом хлебе.
Продукты содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень холестерина в крови и поддерживает здоровый уровень сахара в крови.
Следует есть миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льна.
Такие орехи и семена богаты здоровыми жирами, магнием, антиоксидантами и клетчаткой, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать здоровое кровяное давление.
К полезным для сердечно-сосудистой системы ягодам диетолог отнесла чернику, клубнику и малину.
Содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые могут помочь снижать кровяное давление и уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Фасоль, чечевица и нут.
Бобовые содержат много клетчатки, белка и калия, которые способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают здоровое кровяное давление.
Богато мононенасыщенными жирами и калием, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать нормальное кровяное давление.
Может помочь снижать уровень холестерина и кровяное давление, а также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Диетолог отметила, что включение этих продуктов в рацион может помочь поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижать риск сердечных заболеваний и поддерживать общее самочувствие.
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