RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чаще ешьте их: 8 продуктов, которые очень полезны для сердечно-сосудистой системы

Какие продукты полезны для сосудов и сердца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы важно включать в рацион полезные продукты. Они будут способствовать снижению уровня холестерина, поддерживать здоровое кровяное давление и обеспечат организм необходимыми питательными веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглы.

Полезные продукты для здоровья сердечно-сосудистой системы

Жирная рыба

Сюда относится лосось, скумбрия и сардины.

По словам эксперта, такие продукты полезны из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот, помогающих снижать уровень триглицеридов, уменьшать
воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло

Она содержит мононенасыщенные жиры, помогающие снижать уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повышать уровень хорошего холестерина (ЛПВП).

К тому же она обладает антиоксидантными свойствами.

Цельнозерновые продукты

Речь об овсянке, коричневом рисе и цельнозерновом хлебе.

Продукты содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень холестерина в крови и поддерживает здоровый уровень сахара в крови.

Орехи и семена

Следует есть миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льна.

Такие орехи и семена богаты здоровыми жирами, магнием, антиоксидантами и клетчаткой, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать здоровое кровяное давление.

Ягоды

К полезным для сердечно-сосудистой системы ягодам диетолог отнесла чернику, клубнику и малину.

Содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые могут помочь снижать кровяное давление и уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Бобовые

Фасоль, чечевица и нут.

Бобовые содержат много клетчатки, белка и калия, которые способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают здоровое кровяное давление.

Авокадо

Богато мононенасыщенными жирами и калием, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать нормальное кровяное давление.

Чеснок

Может помочь снижать уровень холестерина и кровяное давление, а также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Диетолог отметила, что включение этих продуктов в рацион может помочь поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижать риск сердечных заболеваний и поддерживать общее самочувствие.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеСердцеЗдоровье