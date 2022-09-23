Частая проблема в холодный сезон: почему возникает авитаминоз и как с ним бороться

Авитаминозами называют заболевания, которые развиваются вследствие длительного недостаточного обеспечения организма одним (моноавитаминозы) или несколькими (полиавитаминозами) витаминами. Это обуславливается их отсутствием в пище или нарушением их обмена и усвоения при некоторых заболеваниях.

Отметим, что нехватка витаминов или отдельно взятого витамина в организме является довольно частой проблемой в межсезонье.

Если витаминный запас вовремя не восстановить, развивается авитаминоз, что приводит к ослаблению иммунитета, общему истощению, частым простудам, перепадам настроения и другим неприятным состояниям, передает doc.ua.

Что провоцирует авитаминоз

Чаще всего к авитаминозу приводят такие причины, как скудное питание, в котором не хватает питательных элементов. Это связано с тем, что в холодное время года люди покупают продукты, выращенные в других странах или в искусственных условиях.

Иногда они или недозрелые, или имеют сниженное количество витаминов после продолжительной транспортировки, или порой просто содержат недостаточное количество полезных веществ, могут даже быть "приправлены" химическими добавками.

Среди других причин авитаминоза выделяют:

неполноценное питание, голодание;

излишняя термическая обработка;

питание некачественными продуктами;

нарушение обмена веществ;

наличие болезней пищеварительного тракта;

употребление большого количества лекарств, препятствующих усвоению организмом полезных элементов и витаминов;

чрезмерные физические нагрузки;

нехватка солнечного света (витамина D);

плохая экология;

постоянные стрессы;

перенесенные простуды;

нехватка витаминных запасов, необходимых для поддержания иммунной системы в боевом состоянии;

злоупотребление спиртным;

курение;

повышенный расход полезных веществ, связанный с перестройкой организма на новый, весенне-летний, режим работы.

Авитаминоз в зимний период

В зимнее время обычно происходит вынужденный переход на эконом-режим в вопросе потребления витаминов.

Часто зимой многие люди сталкиваются с такими проблемами, как ухудшение зрения, апатия, быстрая утомляемость, сухость кожи, ломкость ногтей, раздражительность.

Наиболее распространен дефицит таких витаминов замой:

авитаминоз витамина А или ретинола;

витамины группы B;

витамин К;

авитаминоз витамина С;

витамин Е;

авитаминоз Д;

авитаминоз витамина РР, или никотиновой кислоты;

биотин.

Чтобы избежать авитаминоза зимой, необходимо составить рацион со следующими продуктами: мясо, рыба, печень, редис, яйца, капуста (свежая/квашеная), чеснок, пряные травы, лук, корень имбиря, цитрусовые, семена, проростки гороха, пшеницы, бананы, киви, орехи и сухофрукты.

Пополнение витаминов при питании

Зимой и в осенне-весенний периоды очень важно плотно завтракать, чтобы с утра получать большое количество калорий, и соответственно к вечеру чтобы организм не был истощен из-за напряжения и холода. Кроме того, плотный завтрак помогает человеку противостоять разным вирусным заболеваниям.

Питание в межсезонье при авитаминозе должно ежедневно включать употребление кисломолочных продуктов (без сахара и фруктовых добавок), свежей зелени (укропа, петрушки, щавеля, крапивы, мяты), фруктов, овощей, особенно при авитаминозе витамина А и витамина К.

Для борьбы с авитаминозом рекомендуют отдавать предпочтение свежемороженым ягодам (черника, малина, смородина, клюква и т.п.).

В меню диеты при авитаминозе советуют включать рыбу и морепродукты. Их можно сочетать с салатами из свежих и тушеных овощей. Это поможет восполнить авитаминоз витамина В6.

Также важно зимой и весной употреблять в пищу мясо, ведь оно содержит цинк, дефицит которого приводит к снижению иммунитета.

Питье также следует подкорректировать зимой - для профилактики авитаминоза лучше отказаться от кофе, пакетированного чая, сладкой газировки, алкоголя. Пользу организму принесут овощи и травяные настои, ягодные сборы, чай из корней и листьев.