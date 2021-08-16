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Частину України затягне грозами зі шквалами до 20 м/с: які регіони під ударом

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе 17 серпня грози і шквали в ряд областей. У цих регіонах похолодає, але на решті частини країни очікується сильна спека і суха погода.

Що буде з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі.

"17 серпня вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики показали на картах, що буде з температурою у вівторок. Так, на заході похолодає до +23+26, а на решті території очікується +27+32 градуси.

Скрін: Погода в Україні 17 серпня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Завтра в столиці є невелика ймовірність гроз, але більше шансів на опади буде в середу. Вівторок буде спекотним, +32 градуси, а ось з середи по п'ятницю очікується похолодання до 23+24 градусів. У суботу, 21 серпня трохи потеплішає (+26), але потім температура знову знизиться.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo)

Раніше синоптик Наталка Діденко також розповіла, що 17-го серпня на більшій території країни буде дуже спекотна погода.

Проте, скоро в країну увірветься затяжне похолодання. Синоптики дали прогноз до кінця серпня.

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Погода в Україні