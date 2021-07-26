Частину України накриє шквалами з градом: де штормитиме

Грози, шквали і град завтра обіцяють на заході.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За даними Укргідрометцентру, 27 липня в західних областях грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), - повідомили в ДСНС.

В Українському гідрометцентрі також показали карти погоди, на яких видно, що в західних областях можливі опади.

Температура у вівторок буде +29+32, а на півдні повітря розжариться до +34 градусів. У більшості областей (крім заходу) буде сухо і сонячно.

Скрін: Погода в Україні 27 липня (meteo.gov.ua)

Раніше про погіршення погодних умов на заході та спеку в інших областях попередила також синоптик Наталка Діденко.

Яка погода буде до кінця місяця

Синоптики прогнозують, що схожа погодна ситуація буде в країні до самого кінця липня. Грозові опади будуть блукати по країні, а температура буде на тому ж рівні - жарко на сході і півдні і трохи нижче градуси в інших областях.