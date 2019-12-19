Від чого найчастіше помирають українці: названо найбільш сумні причини

В Україні щорічно помирає майже 600 тисяч людей і за даними Державної служби статистики, на 2018 рік – населення країни становило 42 386 403 людини. Смертей за 2018 рік було зафіксовано 587 665, а ось народжень – майже вдвічі менше – 335 874.

В результаті співпраці Українського центру громадських даних Державної служби статистики України був створений інструмент інтерактивної візуалізації "Причини смерті в Україні – 2018", де були названі всі причини смерті населення.

На першому місці з причин смерті – наслідки захворювань системи кровообігу. За 2018 року з цієї причини померли майже 70%, а це 387 тисяч українців. Найпоширеніші причини – атеросклеротичні або ішемічні захворювання серця.

На другому місці причин смертності виявилася онкологія. У 2018 році вона забрала життя 77 тисяч українців. Найчастіше це був рак легенів, грудей і шлунка.

30 тисяч українців померли внаслідок травм, отруєнь та інших різноманітних факторів. 24 тисячі чоловік – через ураження органів травлення.

Інфекційні захворювання забрали життя 8,9 тисяч осіб. Найчастіше – це був СНІД або різні форми туберкульозу.

Як відзначають розробники інструменту, при зборі даних були виявлені деякі аномалії.

Наприклад, смерті від серцевих хвороб набагато вище у Вінницькій області, а також у прилеглих регіонах – Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Туберкульоз найчастіше зустрічався в Закарпатській області, а пневмонія – у Запорізькій області.

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