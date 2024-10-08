Пора прощаться с кроссовками: вот, как понять, что обувь нужно заменить

Сколько могут носиться кроссовки

Общепринято считать, что средний срок службы беговых кроссовок составляет от 500 до 800 км. Некоторые данные получены в результате испытаний на специальных приборах, предназначенных для имитации многоразового контакта обуви с землей во время бега.

Другие данные получены в результате наблюдений за бегунами, использующими обувь в реальных условиях в течение длительного времени. Эти исследования часто сосредоточены на материалах и структуре обуви.

Но более значимыми маркерами для каждого бегуна являются удобство обуви, эффективность и уменьшение рисков травмирования.

Вместо того чтобы искать универсальный ответ на вопрос, сколько километров можно пробежать в кроссовках, прежде чем их нужно будет заменить, лучше рассмотреть индивидуальные признаки эффективности или износа обуви.

Когда нужно менять обувь

Бегуны, как правило, меняют свою обувь по трем основным причинам:

они считают, что кроссовки отрицательно влияют на их производительность;

их обувь вызывает некоторый телесный дискомфорт, который может повлечь (или уже причинил) травму;

обувь больше не удобна или не так крепко держится, как раньше.

Итак, главных признаков того, что пора попрощаться с обувью, всего три.

Эффективность бега

Некоторые свойства материалов для обуви способствуют повышению эффективности бега. Ухудшение этих свойств с увеличением километража может препятствовать достижению максимальной производительности в день забега.

Самый яркий пример - кроссовки из углеродного волокна, которые используют современные элитные бегуны для достижения быстрого бега на шоссейных забегах.

Считается, что это достигается благодаря сочетанию высокоэластичной и упругой пены в промежуточной подошве и жесткой пластине из углеродного волокна, которая способствует накоплению и возврату энергии.

Старая обувь может ухудшить качество бега (иллюстративное фото: Freepik)

Хотя исследования подтверждают преимущества такой обуви для достижения высоких результатов, неизвестно, как долго эти свойства сохраняются со временем. Кроме того, одно исследование по эффективности бега и износа обуви, к сожалению, оно не касалось обуви с углеродистыми пластинами.

В исследовании для магистерской работы Университета Коннектикута в 2020 году участвовали 8 бегунов - они пробежали более 643 км. На дистанции 160 км ухудшения эффективности бега не наблюдалось, но было зафиксировано с 240 км.

Следовательно, для достижения максимальной производительности обуви следует заменить где-то между 160 и 240 км.

Травмы или дискомфорт

Связь между износом обуви и травмами нечеткая и базируется на минимальных и часто противоречивых доказательствах. Одно исследование показало, что дежурящие кроссовки бегуны имеют меньший риск травм, чем бегуны, которые бегают только в одной паре обуви в течение 22 недель.

Бегуны, которые меняли обувь в течение всего периода исследования, накопили меньше износа в каждой обуви. Поэтому, вероятно, накопление слишком большого количества километров в вашей обуви может увеличить риск травмы.

К сожалению, точный возраст кроссовок в этом исследовании не указывался. Однако в общей сложности пользователи только одной пары кроссовок прошли в среднем 320 км.

Этот показатель сравнивался с пользователями нескольких пар кроссовок, которые использовали в среднем 3,6 пары обуви и пробежали больше общих километров - "набегав" в среднем всего 200 км в каждой паре кроссовок.

Комфорт

Комфорт и удобство - два важнейших фактора для бегунов при выборе кроссовок. Доказательства, связывающие улучшенный комфорт обуви со снижением уровня травматизма или улучшенной экономичностью бега, неоднозначны, но уменьшение вреда от плохо подогнанной и неудобной обуви, безусловно, является приоритетом для бегунов.

Большинство бегунов приземляются на пятку. Повторное сжатие промежуточной подошвы приводит к тому, что материал затвердевает, возможно, уже после 160 км согласно одному исследованию, проведенному в 2017 году.

Однако после 160 км бегуны практически не ощутили никаких изменений в количестве амортизации под пяткой. Даже после использования обуви в течение 640 км они почувствовали незначительную разницу - около 3%.

Износ обуви ощущается постепенно (иллюстративное фото: Freepik)

Хотя поначалу может показаться, что бегуны не очень хорошо понимают, когда обувь теряет свою амортизацию, это также свидетельствует о том, что изменения в восприятии амортизации обуви происходят очень постепенно и могут быть неважны для бегунов, пока они не достигнут определенного порога.

Эта величина будет отличаться от человека к человеку и от обуви к обуви, но исследования показывают, что бегуны считают его значимым только тогда, когда воспринимается изменение амортизации примерно на 10%.

Но вы можете использовать это как эмпирическое правило - как только вы заметили снижение комфорта, пришло время приобрести новую пару.