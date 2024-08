Время вернуться в детство. 7 культовых игр, которые доступны на современных приставках

The Elder Scrolls III: Morrowind

В свое время третья часть The Elder Scrolls стала настоящим прорывом. Игроки были поражены полностью трехмерным миром, обилием персонажей и возможностей. Morrowind и сейчас удивляет своими масштабами.

Здесь можно исследовать целый остров с десятками поселений, вступать в различные гильдии, создавать собственные заклинания, летать и ходить по воде.

Сюжет игры также амбициозен. Главному герою предстоит вступить в древний орден, заболеть смертельной инфекцией, вылечиться и в конце концов породниться с одними богами и сражаться с другими.

The Elder Scrolls III: Morrowind (фото: Steam)

Fahrenheit

Одна из первых интерактивных 3D-игр, проложившая путь таким проектам, как The Walking Dead, Detroit: Become Human и Heavy Rain.

История в Fahrenheit пропитана мистицизмом. Сюжет начинается с того, что один из трех главных героев впадает в транс и убивает незнакомца в туалете кафе. Это запускает серию событий, благодаря которым главные герои узнают о существовании древнего культа, который угрожает существованию человечества.

Геймплей в игре порой вызывает затруднения: приходится проходить некоторые моменты по несколько раз, так как не успеваешь нажать нужные кнопки. Тем не менее, Fahrenheit - это потрясающее приключение, которое надолго останется в памяти.

Fahrenheit (фото: Steam)

Wolfenstein 3D

Прародитель всех современных шутеров от первого лица. В Wolfenstein 3D игрок берет на себя роль американского солдата Би Джей Бласковица, который должен сбежать из нацистского плена, убить нескольких немецких генералов и, наконец, сразиться с самим Гитлером (превратившимся в киборга с четырьмя пулеметами вместо рук).

Каждый уровень в игре представляет собой лабиринт, наполненный врагами, едой (она здесь вместо аптечек), секретами и тайными проходами, сокращающими путь. Считается лучшей старой игрой всех времен.

Wolfenstein 3D (фото: Steam)

Max Payne

Макс Пэйн - один из самых драматичных персонажей в истории видеоигр. Нью-йоркский полицейский, потерявший жену и ребенка из-за наркоторговцев, отправляется мстить преступникам.

В этом ему поможет умение стрелять с обеих рук, наличие нескольких сотен упаковок обезболивающих и быстрая реакция, которая для игрока выглядит как замедление времени.

Если "Матрица" популяризировала замедленную съемку в кино, то "Макс Пэйн" сделал то же самое в игровой индустрии. Медленные прыжки не только выглядят эффектно, но и полезны в игровом процессе - на Макса часто нападают сразу несколько врагов.

Помимо захватывающего игрового процесса, здесь также есть превосходный детективный сюжет, представленный посредством кат-сцен в виде комиксов и наполненный отсылками к популярной культуре.

Max Payne (фото: TechRadar)

Call of Duty 2

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то серия Call of Duty была полностью посвящена Второй мировой войне. Вторая часть франшизы считается одной из лучших игр об этом периоде. Это драйвовый кинематографический экшен, который увлекает даже сейчас, несмотря на устаревшую графику и анимацию.

Игра позволяет вам принять участие в нескольких важных сражениях - включая оборону Сталинграда и высадку в Нормандии.

Call of Duty 2 (фото: Strategy Wiki)

Grand Theft Auto: San Andreas

San Andreas - самая популярная игра для консоли PlayStation 2. Неудивительно: в 2004 году проектов такого масштаба было немного. Целое государство как игровой мир, десятки видов автомобилей, возможность менять одежду главного героя, его физическую форму, прическу и татуировки поставили San Andreas на почетное место в памяти игрового сообщества.

А помимо сторонних действий, есть еще и сюжет о том, как начинающий гангстер из бедного района с помощью нескольких сумасшедших друзей и огромной доли в жизни поднимается на вершину преступного мира.

Grand Theft Auto: San Andreas (фото: Games Radar)

Star Wars

Один из лучших проектов легендарной студии BioWare. В Knights of the Old Republic игрок берет на себя роль джедая, который охотится на Темного лорда ситхов. Это ролевая игра с боевой системой, основанной на правилах Dungeons & Dragons. Главный герой может набирать себе в команду соратников, летать на разные планеты и вершить судьбы людей и инопланетян.

Разработчики предоставили множество возможностей для ролевой игры. Игрок выбирает навыки своего героя и его способности Силы, от которых зависят варианты диалогов и возможности в бою.

По мере прохождения игра отслеживает действия персонажа и определяет его приверженность темной или светлой стороне Силы.

Star Wars Knights of the Old (фото: Nintendo)