Не время для любви. 8 признаков того, что вам точно не нужны новые отношения

Вы всегда выбираете не тех. Если вам "компас" сломан и постоянно приводит к отношениям с мужчинами, которые вам совсем не подходят - точно не стоит заставлять себя начинать еще один роман. Возможно, вы подсознательно выбираете не тех партнеров, потому что не хотите отношений. И если это так, ваш компас всегда будет приводить к мужчинам, которые вам не подходят.

Вы не можете быть счастливой без мужчины. Если вы чувствуете себя "неполноценной", когда рядом с вами нет партнера, и при этом постоянно пытается найти хоть кого-нибудь - вам стоит остановиться. Для начала вам стоит научиться быть счастливым без мужчины, только тогда вы сможете построить взрослые и правильные отношения.

Как понять, что отношения обречены на провал (фото: freepik.com)

Вы хотите спасать мужчину, который рядом с вами. Некоторые женщины страдают от так называемого "комплекса спасательницы". И если вы сознательно пошли на отношения, в которых вам приходится все решать, вам следует задуматься, почему это происходит. Возможно, вам следует проработать свои проблемы, а только потом начинать новый роман.

Вам нужен тот, кто спасет именно вас. Иногда и бывает наоборот, и тогда женщина ищет мужчину, который должен решить все проблемы. Подумайте, почему вы не верите в свои силы и пытаетесь перекладывать ответственность на других. Вам точно не следует начинать отношения, пока вы со всем не разберетесь.

Почему женщина несчастлива в отношениях (фото: freepik.com)

Вы ищете того, кто вас "дополнит". Если вы не считаете себя цельным человеком, вам не стоит пытаться решить эту проблему поиском отношений. Сначала вы должны понять, почему вы себя не уважаете.

Вы отдаете отношениям больше времени, чем своим интересам. Если мужчина и роман с ним - единственное, что вас интересует, это плохо. Вы можете "душить" избранника своим вниманием и все закончится разрывом. Именно поэтому перед началом отношений вам стоит найти то, вас интересует, и это точно не свидания.

Когда не стоит начинать новые отношения (фото: freepik.com)

Вы не проработали старые травмы. Когда женщина начинает новые отношения, но все еще думает о негативе из прошлого, ее роман обречен. Вам не стоит искать избранника, если вы до сих пор обижены на бывшего. Сначала нужно отпустить прошлое.

Ради нового избранника вы готовы на все. Если мужчина вам очень нравится и ради него вы начинаете врать, быть "удобной" и идеальной, то этим отношениям не суждено быть счастливыми. Начните любить и принимать себя, не нужноменяться и притворяться другим человеком.