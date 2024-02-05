У Чарльза III нашли рак: к нему срочно летит принц Гарри

Что произошло

Как оказалось, недавно в больнице, куда Чарльз III пришел из-за доброкачественного увеличения простаты, специалисты обнаружили еще одну проблему. Последующие диагностические тесты указали на то, что у него рак.

Впрочем, какая имено форма онкологии у короля - не сообщается. Известно, что он уже начал лечение и надеется поскорее вернуться к полноценной работе.

Заявление о состоянии Чарльза III (скриншот)

Отмечается, что Чарльз III решил поделиться своим диагнозом во избежание спекуляций. Также он надеется, что это поможет обществу понять всех, кому пришлось столкнуться с раком.

Принц Гарри срочно отправляется к отцу

Впоследствии стало известно, что младший сын короля, герцог Сассекский, уже поговорил с отцом и знает о его диагнозе. Поэтому он уже решил отложить все дела и лететь к Чарльзу III.

По информации источника, близкого к принцу Гарри, он планирует увидеть отца уже в ближайшие дни.

Кроме этого, уже стало известно, что последний раз монарха видели 4 февраля. Тогда его заметили в . Журналисты говорили, что король был в "