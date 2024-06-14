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Волшебная палочка или опасный продукт. Парикмахер рассказала правду об одном из средств для волос

Пятница 14 июня 2024 12:00
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Волшебная палочка или опасный продукт. Парикмахер рассказала правду об одном из средств для волос Фото: Действующий скраб для волос (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Скраб для волос очень часто рекламируется как панацея для локонов. Производители утверждают, что это средство спасет от жирности, придаст объем и т.д. Но действительно ли реклама соответствует действительности?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост парикмахера Русланы Белы в Instagram.

Почему скраб для волос недействителен?

По словам экспертки, не нужно верить рекламе, утверждающей, что скраб "что-то сошкрябает с головы".

"Скраб - это серьезная штука, которая при неправильном выборе может раздражать кожу и уничтожить ее естественный барьер. В раздражение могут попасть вредные бактерии, грибки и микроорганизмы", - написала Руслана.

Она сообщила, что скрабы бывают физические, химические, кислотные и т.п.

Их прописывает только трихолог после осмотра.

"Не занимайтесь самолечением и не создавайте проблем, где их можно было бы избежать. Если поврежденное полотно волос можно отрастить, то повреждение кожи головы придется серьезно лечить!" - предостерегает парикмахер.

По ее словам, скраб можно сравнить с антибиотиками: принимать можно только по рецепту врача, точно те, которые он приписал, и ограниченное количество времени.

Парикмахер сообщила, что шампунь скорее справится с очищением, чем скраб.

"Так задумано природой, что кожа умеет самоочищаться, и делает это с помощью кожного жира. Функция шампуня - вымыть из волос кожный жир вместе с вобравшими в себя загрязнениями - растворить этот жир. Скраб их не содержит, поэтому и удалить грязь с головы не может”, – резюмировала специалист.

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