Волшебная палочка или опасный продукт. Парикмахер рассказала правду об одном из средств для волос

Скраб для волос очень часто рекламируется как панацея для локонов. Производители утверждают, что это средство спасет от жирности, придаст объем и т.д. Но действительно ли реклама соответствует действительности?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост парикмахера Русланы Белы в Instagram.

Почему скраб для волос недействителен?

По словам экспертки, не нужно верить рекламе, утверждающей, что скраб "что-то сошкрябает с головы".



"Скраб - это серьезная штука, которая при неправильном выборе может раздражать кожу и уничтожить ее естественный барьер. В раздражение могут попасть вредные бактерии, грибки и микроорганизмы", - написала Руслана.

Она сообщила, что скрабы бывают физические, химические, кислотные и т.п.

Их прописывает только трихолог после осмотра.

"Не занимайтесь самолечением и не создавайте проблем, где их можно было бы избежать. Если поврежденное полотно волос можно отрастить, то повреждение кожи головы придется серьезно лечить!" - предостерегает парикмахер.

По ее словам, скраб можно сравнить с антибиотиками: принимать можно только по рецепту врача, точно те, которые он приписал, и ограниченное количество времени.



Парикмахер сообщила, что шампунь скорее справится с очищением, чем скраб.

"Так задумано природой, что кожа умеет самоочищаться, и делает это с помощью кожного жира. Функция шампуня - вымыть из волос кожный жир вместе с вобравшими в себя загрязнениями - растворить этот жир. Скраб их не содержит, поэтому и удалить грязь с головы не может”, – резюмировала специалист.