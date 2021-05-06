Колишній зек витирав брудні руки об прапор України: слів просто не вистачає (фото)

"У той час, коли частина суспільства передає на передову нашим захисникам великодні подарунки, інші, в центрі Тиврова витирають руки об Державний Прапор України і їздять на мотоциклах по Меморіалу Слави в центрі селища, зовсім поруч з ділянкою поліції", - повідомила жінка.

Вона звернула увагу на те, що наруга над державними символами - це злочин, передбачений 338 статтею КК України.

У коментарях люди відреагували на інцидент.

Ганьба таким громадянам, що витирають руки об прапор! Але у нас стільки такої нечисті - жах!

Слів просто не вистачає.

Жах!

Ким виявився чоловік, поглумився над прапором

Поліція Вінницької області на своїй сторінці у Facebook повідомила, що встановила особу зловмисника - ним виявився раніше судимий житель села Пилява Вінницького району. Слідство з'ясовує всі обставини правопорушення та встановлює свідків події.

Злочин у вигляді наруги над національним символом карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

У Вінницькій області колишній зек поглумився над прапором України (фото: facebook.com/groups)