Колишній зек витирав брудні руки об прапор України: слів просто не вистачає (фото)

У Вінницькій області в селищі Тиврів чоловік витер брудні руки об прапор України.
Про це на сторінці в Facebook повідомила Інна Суверток.
"У той час, коли частина суспільства передає на передову нашим захисникам великодні подарунки, інші, в центрі Тиврова витирають руки об Державний Прапор України і їздять на мотоциклах по Меморіалу Слави в центрі селища, зовсім поруч з ділянкою поліції", - повідомила жінка.
Вона звернула увагу на те, що наруга над державними символами - це злочин, передбачений 338 статтею КК України.
У коментарях люди відреагували на інцидент.
Поліція Вінницької області на своїй сторінці у Facebook повідомила, що встановила особу зловмисника - ним виявився раніше судимий житель села Пилява Вінницького району. Слідство з'ясовує всі обставини правопорушення та встановлює свідків події.
Злочин у вигляді наруги над національним символом карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.
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