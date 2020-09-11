Колишній віце-прем'єр України втрапив у грандіозний скандал: бив дитину на вулиці (відео)

Колишнього віцепрем'єр-міністра України та народного депутата Олега Рибачука зняли на вулиці в момент, коли він жорстоко поводився з дитиною. Інцидент на відео зняли перехожі, які спробували заступитися за хлопчика.

Жінка побачила на вулиці жорстоке поводження з дитиною і пригрозила, що звернеться в поліцію. Інцидент вона зняла на відео. Деталі розповіли на сайті УНІАН.

"Я все чула і все зняла...Ви йому трохи ніс не розбили...Дітей треба рятувати від таких, як ви!" – заявила очевидиця події.

З'ясувалося, що хлопчик – це онук політика і він отримав прочухана за те, що обзивав і бив свого брата.

"Ви не знаєте, що він говорив на брата свого,. Я мовчав взагалі, він зі своїм братом побився. Мені дітей віддала моя дочка. Вони прийшли зі школи. Йдуть на рівному місці. Тут я бачу, що цей (показує на молодшого) на рівному місці на свого старшого брата сказав таке, що у мене просто... Не знаю. Хоч язика йому відривай. І це було зовсім не спровоковано. Я їх бачу рідко. Це мої онуки. Я їх дуже люблю. Але те, що сталося", - спробував виправдатися за ситуацію колишній віцепрем'єр.

Очевидці зняли Олега Рибачука під час жорстокого поводження з онуком

Олег Рибачук обіймав посаду віцепрем'єра України з питань європейської інтеграції у 2005 році, після – посаду державного секретаря України (керівника секретаріату президента).

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