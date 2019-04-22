Колишня учасниця Холостяка зробила гучне визнання: усі подробиці

Холостяк продовжує "позбавлятися" від дівчат. Так, після сьомого ефіру популярний проект покинула темношкіра красуня Елізабет, яка приїхала в Україну з Італії. В інтерв'ю "Фактам" дівчина розповіла про те, що привело її в шоу і чому вони розлучилися з Микитою Добриніним.

Елізабет розповіла про те, що завжди хотіла спробувати побудувати стосунки, говорячи рідною мовою. Тому і вирішила приїхати на проект в Україну, а не брати участь в італійському Холостяку. До того ж вона зізналася, що до проекту ніколи не зустрічалася зі співвітчизником.

Дівчина розповіла, що Микита їй сподобався, він був ввічливим і на їхньому першому побаченні познайомив зі своїми друзями. Перед Церемонією троянд Елізабет поговорила з Микитою, але розмова в них не складався. Тому те, що вона не отримає троянду не було для неї великим сюрпризом.

Холостяк Микита Добринін і Елізабет (фото: instagram.com/holostyakst)

Вона також зазначила, що в якийсь період зрозуміла, що відносини з Микитою ні до чого не приведуть.

Елізабет зізналася, що ще в Італії вона зустрілася з колишнім Холостяком - Іраклі Макацарія. За її словами, у Флоренції щорічно проходить міжнародна фешн-виставка Pitti Uomo. І вона звернулася за порадою до Іраклі, оскільки вважає його одним з найбільш стильних чоловіків шоу-бізнесу.

Іраклі був зі своїми друзями і розповів, як важливо після виходу проекту в ефір залишатися вірною собі, тим почуттям і емоціям, які пережиті, перебуваючи на проекті.

Нагадаємо, що найяскравіша учасниця проекту Вікторія розповіла про Микиту Добрынина.

Раніше повідомлялося про те, що на шоу Холостяк-9 між Олею і Наташею стався серйозний конфлікт.