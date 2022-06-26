Бюджетний рецепт рогаликів: миска солодощів всього за 120 грн

Аби порадувати родину солодощами, не треба витрачати пів сімейного бюджету. Пропонуємо вам бюджетний рецепт солодких вершкових рогаликів, на які ви витратите близько 120 грн, а отримаєте понад дві дюжини смаколиків.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.
Всього на миску рогаликів ви витратите близько 120 гривень.
Скріншот: Такими будуть наші готові рогалики
Перетріть сир з розтопленим вершковим маслом. Додайте борошно, розпушувач і замісіть тісто. Борошна може піти більше або менше залежно від того, наскільки вологий сир.
Посипте робочу поверхню борошном і викладіть туди половину тіста. Розкатайте до товщини приблизно півсантиметра. Виріжте тарілкою круг, щоб краї вийшли рівними. Розріжте круг на 8 рівних частин. Кожну посипте цукром, скрутіть в рогалик і промокніть зверху цукром.
Має вийти від 24 до 28 рогаликів, адже з обрізків тіста вийде ще одна порція рогаликів.
Викладіть рогалики на пергамент на відстані один від одного. І в духовку на 20-30 хвилин при 170 градусах. Наші рогалики готові!
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