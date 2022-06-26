RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бюджетний рецепт рогаликів: миска солодощів всього за 120 грн

Скріншот: Як приготувати бюджетні й смачні рогалики
Автор: Світлана Мащенко

Аби порадувати родину солодощами, не треба витрачати пів сімейного бюджету. Пропонуємо вам бюджетний рецепт солодких вершкових рогаликів, на які ви витратите близько 120 грн, а отримаєте понад дві дюжини смаколиків.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 24-28 шт.:

  • сир кисломолочний (домашній чи магазинний) - 300 г (50 грн)
  • масло - 150 г (55 грн)
  • борошно - 250 г (6 грн)
  • розпушувач - 1 ч. л. (3 грн)
  • цукор для посипання - 100 г (3 грн)

Всього на миску рогаликів ви витратите близько 120 гривень.

Скріншот: Такими будуть наші готові рогалики

Покрокове приготування

Перетріть сир з розтопленим вершковим маслом. Додайте борошно, розпушувач і замісіть тісто. Борошна може піти більше або менше залежно від того, наскільки вологий сир.

Посипте робочу поверхню борошном і викладіть туди половину тіста. Розкатайте до товщини приблизно півсантиметра. Виріжте тарілкою круг, щоб краї вийшли рівними. Розріжте круг на 8 рівних частин. Кожну посипте цукром, скрутіть в рогалик і промокніть зверху цукром.

Має вийти від 24 до 28 рогаликів, адже з обрізків тіста вийде ще одна порція рогаликів.

Викладіть рогалики на пергамент на відстані один від одного. І в духовку на 20-30 хвилин при 170 градусах. Наші рогалики готові!

Раніше ми писали, як приготувати заварні млинці. Кулінарка запевняє, що ви закохаєтесь у цей рецепт.

Також повідомлялося, як спекти піцу на тонкому тісті вдома, щоб вона вийшла такою ж смачною, а може й краще, ніж в піцерії.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт