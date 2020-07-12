Бюджетна відпустка в Україні: п'ять нестандартних напрямків

Карантин в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу суттєво обмежив можливості відпочинку в літній період. Більшість країн Європи не готові приймати туристів, а в Україні не всі області успішно справляються з коронавірусом. Проте в нашій країні є цікаві місця, які можна відвідати цього літа.

Аналітики популярного українського порталу розповіли для Styler, де в Україні можна відпочити в цьому році недорого, але цікаво.

Умань і Букській каньйон

В напрямку Умані більше цікавих місць, ніж може здатися. Це місто варто відвідати в першу чергу заради дендропарку "Софіївка". При цьому сама по собі Умань зберігає багату історію, і прогулянка по ній нудною вже точно не здасться. Всього в годині їзди від міста, поряд зі смт Буки, знаходиться мальовничий Букській каньйон, екскурсія по якому запам'ятається вам надовго. Зупинитися можна в самій Умані: однокімнатна або двокімнатна квартира обійдеться в середньому від 500 гривень в день, цілий будинок можна орендувати за 800 гривень на добу.

Херсонська область

З туристичної точки зору Херсонська область являє собою не тільки морські курорти. Ця степова частина країни славиться одними з найбільш унікальних локацій не тільки України, але і Європи. Тут можна поспостерігати за рідкісними тваринами у природному середовищі, відвідавши біосферний заповідник Асканія-Нова (записатися на екскурсію варто заздалегідь), побувати в одному з найбільших піщаних масивів Європи — Олешківських пісках і запам'ятати на все життя приголомшливі види з вершин Станіславських круч на березі Дніпро-Бузького лиману. Орендувати житло для таких подорожей найкраще в самому Херсоні. Однокімнатна обійдеться від 450 гривень на добу, двох або трикімнатна – від 550 гривень. Оренда будинку – від 1000 гривень.

Миколаївська область

Сусідня Миколаївська область зможе здивувати не менше, адже тут знаходяться розкопки античного міста і центру однойменної давньогрецької колонії, заснованої у 7 ст. до н. е. — Ольвії, яка тепер носить статус національного заповідника. Знаходиться він на березі Дніпро-Бузького лиману, біля села Парутине. Ще однією унікальною пам'яткою області є Актовський каньйон, розташований поруч з однойменним селом. Місцеві пейзажі можна назвати не інакше як дивом природи, висота скель тут деколи досягає 40-50 метрів. Орендувати житло можна в самому Миколаєві: за одну кімнату тут просять від 380 гривень на добу. За дві кімнати – 500 гривень, за три – 900 гривень. Будинок на велику компанію можна орендувати від 800 гривень за добу.

Тернопільська область

Тернопіль, сам по собі є місцем, де є що подивитися. Буде цікаво зупинитися в місті та подорожувати по красі регіону. До приїзду можна орендувати житло, вибравши квартиру "по душі": однокімнатна коштує в середньому 500 гривень на добу, а двох - і трикімнатну — за 600 грн.

Тернопільська область багата прекрасними замками та природними пам'ятками. Можна відвідати замки у Збаражі та Скалаті. Також дуже мальовничі Дністровський каньйон в районі містечка Заліщики, Джуринський водоспад та Оптимістична печера — найдовша гіпсова печера світу. Всі три локації знаходяться досить недалеко одна від одної.

Чернігівська область

Не залишить байдужим і поїздка у Чернігівську область. Тут розташована і колишня козацька столиця Батурин, з палацом Кирила Розумовського і цитаделлю, і національний заповідник Качанівка, створений на основі палацового ансамблю і парку. Поринути у красу природи Поселья можна в Межречинському природному парку, а Блакитні озера біля села Олешня запам'ятаються своєю чистою джерельною водою. Житло краще всього зняти в Чернігові, оскільки в місті є багато історичних пам'яток. Однокімнатна квартира обійдеться від 400 гривень на добу, двокімнатна від 500 гривень, три кімнати – від 650 гривень, а будинок для компанії – 750 гривень на добу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не потрапити в пастку шахраїв при оренді житла на курортах України.