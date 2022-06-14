Ця бюджетна хитрість допоможе виростити великі і солодкі помідори

Під час росту помідорів потрібно правильно підживити його продуктом, який є у кожного вдома. Це допоможе отримати великий та соковитий урожай.

Зазвичай, не завжди хочеться застосовувати промислові комплекси, тому варто звернути увагу на перевірені часом методи. До них відноситься і підживлення на основі пшона.

Які переваги даного способу

Зазначимо, що для приготування добрива можна брати найдешевше пшоно, тому метод виходить досить бюджетним.

Цей спосіб сприяє покращенню стану рослини, зміцнює імунну систему, робить помідори міцнішими та сильнішими.

Також пшоно допомагає виростити великі і солодкі плоди.

Як зробити підживлення

Потрібно у відро води відправити пару пачок пшона та залишити на три дні. Весь цей час склад варто перемішувати та потім ввести склянку деревної золи та довести суміш до однорідного стану.

Склад потрібно процідити перед застосуванням і розбавити рівною кількістю води.

Поливати таким складом овочі необхідно лише тричі. Підживлення випадає на найвідповідальніші моменти розвитку - початок цвітіння, формування зав'язей та початок плодоношення.

Причина малих плодів в томатів

Одною з основних причин малих плодів помідорів - це велика кількість пасинків, слабка освітленість, недолік калію (а також азоту або фосфору), велика різниця денних і нічних температур.

Окрім того, через 30-40 днів після висаджування розсади в сонячні дні з ранку періодично на рослинах видаляють нижнє листя. До моменту дозрівання плодів всі нижні листки повинні бути обстрижені. Потім їх продовжують видаляти, або проріджувати, але не вище 2-3-го суцвіття.

Зазначимо, що видалення листя покращує повітрообмін рослини, запобігають появі та поширення фітофтори, прискорюють дозрівання плодів.