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Побут тут ні до чого! Три речі, які насправді руйнують шлюб

Фото: Що руйнує шлюб і стосунки насправді (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли кажуть, що "човен кохання розбився об побут" - це повна нісенітниця. Адже в човні вас двоє і у кожного по веслу. Уявіть, що ви веслуєте узгоджено, оминаючи миси, мілину і скелі - тоді ви успішно дійдете до мети. А якщо кожен "гребе, куди бачить", то загибель вашого човна неминуча.

Що насправді руйнує шлюб, кохання, стосунки - читайте нижче в нашому матеріалі.

Одноманітний сeкс, відсутність чистоти в будинку, несмачна їжа, недостатньо грошей - виправдань зруйнованому шлюбу безліч, пише ресурс Zatyshok.

Але ні, шлюб руйнують три речі: зрада, брехня, жорстокість. І це не зовсім те, про що ви подумали.

  • Якщо чоловік не виконує свої батьківські обов’язки - це зрада!
  • Якщо чоловік говорить, що не може робити "жіночі справи" - це брехня!
  • Якщо він не співчуває дружині у важкій ситуації, в депресії - це жорстокість!

Чоловік і жінка - партнери. Якщо вони діють і живуть по-справжньому разом, всі їх справи є спільними перемогами і поразками. Всі прикрощі та радості стають загальними.

Якщо кожен з них викладається на повну силу, то це випробування, праця, а в кінці - спільна перемога.

І жодних виправдань про "човен" і "побут" бути не може!

Раніше ми писали, які секретні речі жінки ніколи не розповідають чоловікам.

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