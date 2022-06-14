Побут тут ні до чого! Три речі, які насправді руйнують шлюб

Одноманітний сeкс, відсутність чистоти в будинку, несмачна їжа, недостатньо грошей - виправдань зруйнованому шлюбу безліч, пише ресурс Zatyshok.

Але ні, шлюб руйнують три речі: зрада, брехня, жорстокість. І це не зовсім те, про що ви подумали.

Якщо чоловік не виконує свої батьківські обов’язки - це зрада!

Якщо чоловік говорить, що не може робити "жіночі справи" - це брехня!

Якщо він не співчуває дружині у важкій ситуації, в депресії - це жорстокість!

Чоловік і жінка - партнери. Якщо вони діють і живуть по-справжньому разом, всі їх справи є спільними перемогами і поразками. Всі прикрощі та радості стають загальними.

Якщо кожен з них викладається на повну силу, то це випробування, праця, а в кінці - спільна перемога.

І жодних виправдань про "човен" і "побут" бути не може!