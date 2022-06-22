Швидкі малосольні огірки в банці: будуть готові вже через 12 годин!

Інгредієнти на 3-х літрову банку:

Огірки - 1,5-2 кг

Парасольки кропу - 4-5 шт. (можна використовувати і зелень кропу, 50 г)

Часник - 1 головка

Перець чорний - 6-8 горошин

Перець духмяний - 3 горошини

Листя вишні, смородини, хрону - по кілька штук (при наявності, якщо немає, можна обійтися і без них)

Для розсолу (на 1 літр окропу):

1 ст. л. солі з гіркою

1 ч. л. цукру

Розсолу може знадобитися від 1 до 1,5 літра в залежності від щільності укладання огірків в банку. Відповідно, кількість солі і цукру потрібно збільшити.

Покрокове приготування огірків

Огірки, кріп і листя вишні, смородини, хрону добре помийте. Обріжте "попки" огірків, так вони будуть краще просолюватися.

У банку дуже щільно помістіть огірки, чергуючи з кропом, листям вишні, смородини і хрону, часником, чорним і запашним перцем.

В окропі розчиніть сіль і цукор, залийте огірки. Щоб банка не тріснула, лийте окріп на огірки, а не на стінки банки, під банку можна покласти щось залізне, наприклад, ніж.

Залиште огірки при кімнатній температурі до повного охолодження, потім поставте в холодильник, щоб вони повністю охололи і можна подавати до столу!