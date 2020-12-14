Степанов розповів, кого безкоштовно будуть прищеплювати від COVID-19

Максим Степанов (фото: РБК-Україна)

Україна повинна безкоштовно забезпечити вакциною від коронавірусу людей, які належать до групи ризику. Мова йде про пацієнтів з хронічними захворюваннями, людей, старших 65 років, а також і про медиків, працівників сфери освіти, соцслужб, поліції і т.д.

Загальна кількість таких людей становить 20 мільйонів 866 тисяч. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Як мінімум цю кількість ми повинні забезпечити коштом держави", - підкреслив Степанов.

За його словами, для цього в бюджет закладається 15,1 млрд грн. Він також зазначив, що Україна вже отримала підтвердження від міжнародної ініціативи COVAX щодо отримання 8 млн доз вакцини від COVID-19.

Міністр також розповів про недофінансування медицини через що немає можливості підняти зарплату медпрацівникам.

"У бюджетному запиті ми подавали 296 млрд - з урахуванням вакцинації, реагування на епідемію - за фактом стоїть 159 млрд грн", - зазначив Степанов.

Також замість 15,1 млрд грн на вакцинацію населення зазначено 2,36 млрд грн.

Нагадаємо, Максим Степанов пояснив, в яких випадках необхідно звертатися за компенсацією ліків від коронавірусу. Міністр пояснив, що держава поки не оплачує лікарням антибіотики, антикоагулянти і деякі інші лікарські засоби, тому їх вартість можуть відшкодувати.

Раніше Степанов дав чітку відповідь про локдаун в лютому.