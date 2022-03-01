Як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів: пояснення від СБУ

Служба безпеки України пояснила, як користуватись спеціальним ботом, що допомагає визначати диверсантів.
Коротку та зрозумілу інструкцію СБУ оприлюднила у Telegram.
Зокрема, так люди менше потраплятимуть на фейкові сторінки та працюватимуть ефективніше.
Для початку клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-бота @stop_russian_war_bot. У вас одразу відкриється сторінка чату.
Далі натисніть "start/почати" внизу діалогового вікна.
Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти СБУ оперативну інформацію про пересування ворожих військ, диверсантів чи агентів.
Важливо, що СБУ просить надсилати інформацію про диверсантів структуровано, а саме:
Раніше ми повідомляли, як приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.
Також ми писали, що у теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам.