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Як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів: пояснення від СБУ

Новость на русском →
Вівторок 01 березня 2022 14:45
Як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів: пояснення від СБУ Бот з пошуку диверсантів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України пояснила, як користуватись спеціальним ботом, що допомагає визначати диверсантів.

Коротку та зрозумілу інструкцію СБУ оприлюднила у Telegram.

Зокрема, так люди менше потраплятимуть на фейкові сторінки та працюватимуть ефективніше.

Як користуватися ботом

Для початку клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-бота @stop_russian_war_bot. У вас одразу відкриється сторінка чату.

Як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів: пояснення від СБУЯк користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)

Далі натисніть "start/почати" внизу діалогового вікна.

Як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів: пояснення від СБУЯк користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)

Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти СБУ оперативну інформацію про пересування ворожих військ, диверсантів чи агентів.

Як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів: пояснення від СБУЯк користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)

Важливо, що СБУ просить надсилати інформацію про диверсантів структуровано, а саме:

  • Місто, область, час, геолокація (якщо можливо) виявлення підозрілої особи;
  • Кількість ворожих осіб та їхній тип;
  • Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі;
  • Особливі прикмети підозрілих осіб.

Раніше ми повідомляли, як приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

Також ми писали, що у теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам.

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