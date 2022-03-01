Як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів: пояснення від СБУ

Зокрема, так люди менше потраплятимуть на фейкові сторінки та працюватимуть ефективніше.

Як користуватися ботом

Для початку клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-бота @stop_russian_war_bot. У вас одразу відкриється сторінка чату.

Як користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)

Далі натисніть "start/почати" внизу діалогового вікна.

Як користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)

Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти СБУ оперативну інформацію про пересування ворожих військ, диверсантів чи агентів.

Як користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)

Важливо, що СБУ просить надсилати інформацію про диверсантів структуровано, а саме: