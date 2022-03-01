Як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів: пояснення від СБУ
Служба безпеки України пояснила, як користуватись спеціальним ботом, що допомагає визначати диверсантів.
Коротку та зрозумілу інструкцію СБУ оприлюднила у Telegram.
Зокрема, так люди менше потраплятимуть на фейкові сторінки та працюватимуть ефективніше.
Як користуватися ботом
Для початку клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-бота @stop_russian_war_bot. У вас одразу відкриється сторінка чату.
Як користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)
Далі натисніть "start/почати" внизу діалогового вікна.
Як користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)
Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти СБУ оперативну інформацію про пересування ворожих військ, диверсантів чи агентів.
Як користуватись ботом, що допомагає шукати диверсантів (t.me/SBUkr)
Важливо, що СБУ просить надсилати інформацію про диверсантів структуровано, а саме:
- Місто, область, час, геолокація (якщо можливо) виявлення підозрілої особи;
- Кількість ворожих осіб та їхній тип;
- Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі;
- Особливі прикмети підозрілих осіб.
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